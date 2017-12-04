Во вторник ожидается до +3 градусов 4.12.2017, 18:51

Синоптики рассказали о погоде на неделю.

На текущей неделе в Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди. Во вторник, 5 декабря, кратковременный снег прогнозируется преимущественно на востоке нашей страны. Температура воздуха составит ночью от 0 до -5 градусов (в Минске — от 0 до -2), днем ​​и вечером — от -2 до +3 (в столице — около 0), информирует БелТА со ссылкой на синоптиков.

В среду, 6 декабря, почти по всей стране пройдут дождь и мокрый снег. В ночные часы будет от -4 до +1 градуса тепла (на востоке — до -6), в дневные часы — от -1 до +4 (в Брестской области — до +6 градусов).

В четверг, 7 декабря, снова почти по всей Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до -6 градусов (на Брестчине — 1-5 тепла), днем ​​— от -2 до +4 градусов (на юго-западе — 5-7 градусов со знаком "плюс").

В пятницу, 8 декабря, прогнозируются минимальные осадки и лишь местами. В ночные часы ожидается от -3 до +3 градусов, в дневные — от 0 до +5 (на юге — до 7 градусов тепла).