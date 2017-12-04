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Reuters: Британия и ЕС пришли к согласию относительно ирландской границы

  • 4.12.2017, 19:06

Переговорщики из Великобритании и ЕС достигли договоренности о соглашении по всем ирландским вопросам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Ирландии.

"Были достигнуты договоренности относительно общего соглашения по вопросам, которые касаются Ирландии", - отметил один из собеседников агентства.

По его словам, "ключевой фразой является четкое обязательство поддерживать регуляторные "согласования" с учетом правил таможенного союза и внутреннего рынка, которые необходимы для поддержания Белфастского соглашения, общей экономики и границы".


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