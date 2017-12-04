Как вопрос о наследстве рассорил белорусские семьи 4.12.2017, 19:19

Истории жителей Барановичей, которые на личном опыте убедились, как наследство может испортить отношения между близкими людьми.

Жители Барановичей рассказали intex-press.by, как наследство может испортить отношения между близкими людьми.

«Подумать не могла, что старый дом нас рассорит»

Галина, 48 лет:

– Нас в семье трое – я и две младшие сестры. У каждой из нас есть дети, и раньше мы часто собирались семьями на праздники. Сейчас такой традиции у нас нет: отношения испортились из-за дома, полученного в наследство от тети.

Свой дом тетя завещала мне, когда я была совсем юной. Мама рассказала мне об этом, но я и думать забыла. О наследстве мне напомнили 10 лет назад, когда тетя умерла. Позвонили из сельсовета и сообщили. Дом находится в деревне, где живут мои сестры, в 200 км от города Барановичи.

Мы с сестрами решили, что мебель из тетиного дома они заберут себе, мне она ни к чему. Вот только с мебелью сестры забрали все документы на дом и завещание. Видимо, они давно на меня зуб точили: мол, мне, городской и обеспеченной, тетя дом оставила, а им – ничего.

Я подумала, что восстанавливать документы мне ни к чему, и наследство решила не оформлять – толку никакого, а забот с домом много. К тому же под Барановичами у меня есть дача.

Когда я сказала сестрам, что дом на себя оформлять не буду, они выдохнули. Да вот только уже через пару дней началась война между ними: кому дом достанется? Жить в нем никто не собирался, но и уступать ни одна не хотела.

Потом поползли слухи, что я специально этот дом себе не взяла, чтобы всех рассорить. Я бы и внимания на эти разговоры не обратила, да вот только сестры мои в это поверили. Со мной перестали разговаривать, а когда моя дочь приехала в гости к ним – даже на порог не пустили. После этого мы вообще общаться перестали.

Дом этот сестры до сих пор не поделят: продавать не хотят, а решить, кому он больше нужен, не могут. В этом доме уже жить нельзя – шифер раскрошился, стекол в окнах нет, забор упал, а война за него десятый год идет.

Никогда подумать не могла, что старый деревянный дом нас всех рассорит. Родители наши умерли давно, и хорошо, что они всего этого не видят. Если бы я знала, чем обернется это наследство, продала бы дом сразу, а деньги на всех разделила. Только сейчас уже ничего не вернешь.

«Дедушка и бабушка были уверены, что квартиру их сыновья поделят мирно»

Наталья, 36 лет:

– Еще при жизни мои бабушка и дедушка оформили свою двухкомнатную квартиру в Барановичах на двух сыновей: моего отца и его брата. Тогда дедушка и бабушка были уверены, что квартиру их сыновья поделят мирно. Какие проблемы могут возникнуть между родными братьями, у которых замечательные отношения? Дядя даже стал моим крестным.

Наверное, зарождение будущей неприятной истории началось после смерти дедушки. Все переживали, о бумажной волоките никто думать не хотел, поэтому приняли решение поступить проще и оформили документы на квартиру на бабушку. Мой отец и дядя от наследства отказались.

В 2003 году мой отец умер. Его смерть стала настоящим ударом для бабули. Она начала плохо соображать, забывала о каких-то вещах. Мало того – бабушка выпивала, и это тоже не лучшим образом сказывалось на ней. Специалистам ее никто не показывал: никому в семье не хотелось позора.

Бабушкиной слабостью к спиртному и воспользовался брат моего отца. Тайком от всех он пришел к ней в гости, да не с пустыми руками – принес бутылку вина. Не знаю, как и что дядя говорил ей тогда, но после этого квартиру в наследство бабуля оформила на него.

Бабушка умерла в 2004 году. У моего отца, кроме меня, был еще сын – мой брат. На тот момент ему было 14 лет. Конечно, наша мама надеялась, что сможет получить хотя бы часть бабушкиной квартиры. Но суд принял сторону дяди. Дядя собрал много свидетелей, а тех, кто хотел выступить за нас, запугал, и в суд они вообще не пришли.

Прошло больше 10 лет, а я до сих пор помню, как после заседания дядя подошел ко мне и сказал, что рад такому решению, ведь ему не нужно будет ничего мне выплачивать. Он добился своего: получил квартиру, а после отрекся от всей родни, даже от тех, кто выступал за него на суде.

Так получилось, что сейчас я со своей семьей живу в одном подъезде с дядей. Когда встречаемся в лифте, то, конечно, здороваемся, но ничто больше нас не связывает. До сих пор я не могу понять, неужели «двушка» дороже семьи?

«Тетки вынесли из квартиры всю технику, мебель и даже одежду»

Алексей, 24 года:

– Истории с разделом наследства всегда казались мне далекими и надуманными. Еще пару лет назад и подумать не мог, что столкнусь с такой ситуацией. Но три года назад у меня умер папа, и я узнал все «прелести» дележки.

Мои родители развелись 10 лет назад, и мы с младшим братом жили с мамой. Папу мы видели только по праздникам. Родственники по отцовской линии – две его родные сестры – и к маме, и к нам с братом относились враждебно: мол, из-за нас отец хорошей жизни не видел.

Отец умер молодым – ему было 42 года. Смерть отца стала для нас шоком. Но представьте, что я испытал, когда тетки прямо на поминках начали делить папино имущество.

Квартиру отца мы посетили спустя неделю после похорон. Мама едва не обомлела от увиденной картины – тетки уже основательно «обчистили» жилье: вынесли всю технику, мебель и даже одежду.

Мама позвонила старшей сестре отца. На просьбы вернуть вещи нас просто «послали», заявив, что мы испортили жизнь отцу, а теперь и за них взялись. Мама не растерялась: написала заявление в милицию о краже.

Тетки впервые пришли к нам сами: плакали, просили забрать заявление. Мы предложили забрать заявление в обмен на часть вынесенных отцовских вещей. Но это только подлило масла в огонь. Они кричали, что квартира должна остаться им, ведь это мы отца до могилы довели, а сейчас еще и квартиру забрать собираемся.

Мы с братом, наверное, отказались бы от всего, только бы прекратить эту неразбериху и скандалы. Но мама не сдавалась. Теткам все-таки пришлось вернуть некоторые вещи, только чтобы мы забрали заявление из милиции. Правда, мебель была испорчена, а в технике вырваны шнуры.

Суд разделил папину квартиру между мной и братом. Тетки пытались нам угрожать, но через пару месяцев утихли. Сейчас они просто распускают слухи, что наша мать – ведьма: мол, наколдовала, чтобы им квартира не досталась.

Вопросы, которые часто возникают при получении наследства

– Когда можно оформлять наследство?

– Заявление о принятии наследства необходимо подать нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

– Кто является наследниками первой очереди?

– Дети, супруг и родители наследодателя.

– Кому причитается обязательная доля имущества умершего?

– Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

«Разделы наследства составляют около трети гражданских споров»

Елена Байтус, адвокат: – Обращения граждан по поводу раздела наследства довольно многочисленны уже на протяжении нескольких десятков лет. Они стабильно составляют около трети гражданских споров. Истории разные, и заканчиваются они по-разному. Бывают случаи, когда вопрос раздела решается на первом судебном заседании, а иногда тяжбы тянутся месяцами. Помню случай, когда дети делили наследство умершего отца. Судебный процесс затянулся, и денежный вклад в белорусских рублях, который на момент начала спора был равен 30000 долларов в эквиваленте, обесценился втрое.