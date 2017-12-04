Прокурор потребовал десять лет колонии для Улюкаева 8 4.12.2017, 19:35

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Алексей Улюкаев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсант

Вину бывшего российского министра гособвинитель счел доказанной и подтвержденной заявлением Игоря Сечина.

Гособвинитель Борис Непорожный потребовал десять лет колонии строгого режима для бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент РБК из Замоскворецкого суда Москвы, который в понедельник, 4 декабря, приступил к прениям сторон по делу Улюкаева.

Экс-министра также попросили приговорить к штрафу в пятикратном размере взятки и лишить орденов и званий. «Прошу лишить Улюкаева звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена «За заслуги перед Отечеством», — потребовал Непорожный. Суду также предложено лишить его права занимать должности на государственной службе.

Представитель защиты Улюкаева Дарижан Квеидзе отреагировала на запрошенное прокуратурой наказание для ее клиента следующей фразой: «Мы такое слышали в судах, ух! ..»

​​Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября прошлого года после получения сумки с $2 млн (более 130 млн руб.) от главы «Роснефти» Игоря Сечина в офисе компании на Софийской набережной, следовало из обвинительного заключения. По версии гособвинения, экс-министр потребовал взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%).

Преследование Улюкаева началось после того, как Сечин написал на него заявление на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Бумагу также подписал генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, который тогда был вице-президентом «Роснефти» по безопасности, а в дальнейшем курировал оперативную разработку Улюкаева и, по данным Русской службы Би-би-си, был в офисе «Роснефти» во время встречи министра с главой компании.

Глава «Роснефти» утверждал, что взятку Улюкаев требовал «жестом с двумя пальцами» на саммите стран БРИКС в индийском штате Гоа в октябре 2016 года. Сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин и корреспондент Life Александр Юнашев, которые присутствовали при этом разговоре Улюкаева и Сечина, утверждали в суде, что такого жеста не видели.

Разговоры Сечина и Улюкаева в день передачи предполагаемой взятки были записаны и затем исследованы в суде; в ходе беседы глава нефтяной компании сообщил министру, что «выполнил поручение» и «собрал объем». Защита Улюкаева настаивала, что прямых указаний на взятку в разговоре нет.

Вина Улюкаева полностью доказана и подтверждается письменными материалами дела, экспертизами и показаниями свидетелей, прежде всего генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова, заявил Непорожный.

«Вернувшись из зарубежной командировки, Сечин сообщил [Феоктистову], что Улюкаев вымогал у него взятку. Со слов Сечина, Улюкаев пояснил, что правительство дало добро на сделку, и потребовал отблагодарить его некоей премией. Он жестом с двумя пальцами потребовал у него взятку и намекнул, что от дачи взятки может зависеть позиция министерства по другим сделкам «Роснефти», — процитировал Непорожный показания Феоктистова.

«Феоктистов посоветовал ему проконсультироваться с сотрудниками ФСБ. Они составили заявление на имя Бортникова и приняли решение об оперативном эксперименте», — пересказывал Непорожный. Феоктистов добыл деньги (как — гособвинитель не пояснил) и привез их на Лубянку, где их обработали спецсоставом.

«Днем 14 ноября, находясь в офисе «Роснефти», Феоктистов услышал звонок на стационарный телефон Сечина. Тот дал понять, что звонил Улюкаев», — заявил Феоктистов суду. В действительности, как следует из записей звонков, Сечин сам звонил Улюкаеву. Министр и глава «Роснефти» договорились о встрече. За передачей денег Улюкаеву Феоктистов наблюдал лично.

На показания самого Сечина, данные следствию, Непорожный в своей речи не ссылался.

«Именно Улюкаев совершил действия, направленные на получение взятки: инициировал разговор с Сечиным в Индии, потребовал взятку, в телефонном разговоре подтвердил свое требование, лично приехал в офис, получил сумку, поставил ее в багажник и попытался скрыться», — заявил гособвинитель. Он утверждает, что Улюкаев «решил использовать свою должность с целью личного обогащения, чем, безусловно, подорвал авторитет власти». «Обращает на себя внимание мотив корысти, а ведь Улюкаев не просто не нуждался в деньгах, а катался как сыр в масле», — заявил Непорожный и в подтверждение прочел список арестованного имущества Улюкаева.

Сечин не был допрошен в суде. Он четыре раза не явился по повестке и сослался на занятость, а исследовать его письменные показания, данные на стадии следствия, суд не стал. Таким образом, гособвинение лишилось возможности ссылаться на его показания как на доказательство вины Улюкаева, указывала защита. Феоктистов дал суду показания в закрытом режиме.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать предложение прокурора: «Это компетенция прокуратуры — предлагать наказание: мы не берем на себя функции судебной системы». Леонтьев высказал мнение, что вина экс-министра полностью доказана. Он назвал правильным предложение прокурора вернуть $2 млн Игорю Сечину «по принадлежности», если суд вынесет обвинительный приговор. «Использованные вещественные доказательства обычно возвращаются по принадлежности после окончания судебных процедур, когда вина подозреваемого доказана. Это справедливо», — пояснил он.

15 ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Улюкаева в связи с утратой доверия. Экс-министр не признает вину и назвал ложью и оговором показания Сечина.