«Перед договорным матчем в квартире упало четыре иконы» 2 4.12.2017, 19:46

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Виталий Жуковский

Юлия Жуковская – о жизни с самым взрывным тренером Беларуси.

Нынешний сезон – сложнейший в истории «Ислочи». Из-за прошлогоднего скандала с договорными матчами клуб начал чемпионат, имея в таблице минус семь очков. Большую часть сезона «волки» находились в зоне вылета, но на финише сделали впечатляющий рывок и сумели сохранить место в «элите».

Будущее клуба было туманным не только из-за результатов. Столкнулась «Ислочь» и с финансовыми проблемами: тренеры и игроки четыре месяца не получали зарплату. Ходили разговоры, что команда вовсе может сняться с турнира. Кажется, больше всех эту ситуацию переживал главный тренер Виталий Жуковский, а вместе с ним и его супруга Юлия. К счастью для «волков», все закончилось хэппи-эндом. Юлия Жуковская рассказала «Трибуне», как ее муж пережил этот год.

– Нынешний сезон, пожалуй, самый сложный в карьере вашего мужа, но давайте начнем разговор не с этого. Как вы познакомились?

– Мы познакомились десять лет назад на строительном рынке в Уручье. Я работала там продавцом в мебельном павильоне, а Виталий занимался строительными материалами. Впервые пересеклись, когда стояли в очереди к кассе. Обратила внимание на его руки. Красивые такие, мягкие и пушистые. Помню, в тот момент он заигрывал с кассиршей. Посмотрела на него и подумала: «Ничего себе, какой обаятельный мужчина».

Вскоре после этого я поехала в гости к двоюродной сестре, которая живет в Михановичах. Пошли в кафе. Сидим, общаемся, и тут к нам подходит тот самый мужчина с красивыми руками. Поздоровался, спросил, что я тут делаю. Так и завязались наши отношения. Когда стали лучше узнавать друг друга, оказалось, что мой папа был свидетелем на свадьбе родителей Виталика. Вот так бывает.

Уже тогда в жизни Виталика было много футбола. Он занимался любительской командой в Михановичах, но я поначалу как-то даже не воспринимала все это всерьез. Наверное, потому что никогда не интересовалась футболом. Признаться, футбол до сих пор максимально далек от меня. Просто я такой человек: стараюсь не лезть в то, в чем ничего не понимаю. Но для Виталика уже тогда футбол был превыше всего. Он постоянно ездил на какие-то игры или тренировки, все время обсуждал их по телефону. Поначалу это меня немного задевало, но в данной ситуации все было просто: либо я принимаю его таким, либо нет. Прекрасно понимала, что человек уже не изменится.

Некоторые жены футболистов постоянно плачут: «Вот! Он мне не уделяет никакого внимания. Футбол для него важнее всего». Поначалу у меня тоже проскакивали такие мысли, но потом научилась находить компромисс. Все-таки мне всегда было чем заняться. Прежде всего, нужно ходить на работу. Плюс у нас трое детей, поэтому скучать некогда. Одна танцует, другие играют в футбол и хоккей, поэтому не получается сидеть и думать: «Чем бы себя занять?» Нужно водить детей на тренировки, ездить к родителям, встречаться с друзьями. Времени на ненужные мысли нет.

Но поначалу выговаривала мужу. Ругались так, что в стены летели пульты от телевизора. Да и не только пульты. В конце концов, пришло осознание, что без футбола в нашей семье никак не обойтись. Смирилась, что тут поделаешь. Все-таки главное, чтобы человек был увлечен любимым делом. Со временем мы стали лучше понимать друг друга, и все пришло в норму.

– Как вы отреагировали на решение мужа оставить строительный бизнес и всерьез заняться футболом?

– Ничего страшного не произошло. Главное, что у Виталика появилась возможность заниматься любимым делом.

– Но все-таки несколько точек на строительном рынке наверняка приносили больший доход, чем тренерство…

– Бизнес был не таким уж и крупным. Плюс тогда в Беларуси наступил кризис. Решили, что заниматься любимым делом будет намного интереснее, чем стоять на морозе.

– Решение мужа сильно ударило по семейному бюджету?

– В принципе, нет. Как говориться, не были богатыми, нечего и начинать. Семейный бюджет чуть уменьшился, но никакой катастрофы не случилось. По большому счету, каких-то перемен не произошло. Как жили в однокомнатной квартире, так и продолжаем жить. Понимала, что для мужа так будет лучше. Ну не может человек без футбола. Что поделать?

Виталик с головой ушел в новую работу. С тех пор постоянно сидит за компьютером, осваивает какие-то специальные программы, разрабатывает системы занятий. Как я уже говорила, мы живем в однокомнатной квартире, в которой всего один телевизор. Младший сын постоянно требует включить мультики, а папа включает футбол. У меня остается время на плаксивые мелодрамы, только когда Виталик куда-то уезжает.

Человек постоянно в профессии. Порой даже разговаривает сам с собой. Поначалу за него даже было страшновато. Он что-то говорит на кухне, ты, конечно, спрашиваешь: «Виталик, с кем ты разговариваешь?» Он кричит: «Не обращай внимания, я сам с собой». Или бывают ситуации, когда обращаешься к мужу, а он только кивает головой, но в этот момент в мыслях рисует какие-то игровые схемы. Не вижу в этом ничего плохого. Человек стремится стать лучше и работает над собой. Например, частенько смотрит передачи со своим участием и анализирует поведение: «Вот сейчас правильно сказал, а здесь можно было поступить иначе». Рада за мужа. Он нашел себя. Теперь не представляю его в какой-то другой профессии.

– Не ревнуете мужа к работе?

– Мы же живем в однокомнатной квартире, поэтому муж всегда рядом. Нет такого, чтобы он что-то не делал по дому или отлынивал от домашних обязанностей. Когда нужно, Виталик может посидеть с детьми. Сейчас мы с вами разговариваем, а он следит за ними.

– И какой он отец?

– Замечательный. Дети в нем души не чают. Виталик – очень добрый и даже где-то сентиментальный. Это во время матча он может кричать разные плохие слова со скамейки запасных и выглядеть сурово, а дома он очень спокойный и чувственный. Недавно смотрели шоу «Голос», там дети пели трогательную песню о родителях, так мы вдвоем сидели и рыдали. Ходили в кино на «Космос» – плакали во время титров. Вот такая у нас сумасшедшая семейка. Просто для Виталика семья и родители – самое дорогое.

– Вы говорили, что он не отлынивает от домашних дел…

– Виталик умеет готовить. Правда, раньше делал это чаще. Каждую пятницу в нашей семье родительский день – мы отправляем детей к родителям, а сами отдыхаем. Либо идем в кино, либо готовим ужин на двоих. Тогда Виталий Леонидович проявляет кулинарные способности. Придумывает различные салатики и новые виды соусов.

– Между делом пытается объяснить вам футбольные правила?

– Да. Я даже знаю, как называются моменты, когда забивают гол, но его не засчитывают. Говорят, футболист оказался в положении «вне игры». Так?

– Верно.

– Немного знаю правила, но не могу смотреть футбол на стадионе, потому что слишком сильно переживаю. Когда разыгрывают какие-то стандартные положения, то просто закрываю глаза – так волнуюсь. Нервничаю не только я. Например, наш младшенький всегда начинает плакать, когда папа проигрывает. Если смотрит игру по телевизору, а у «Ислочи» что-то не получается, постоянно говорит: «Мама, переключай!» В общем, для меня лучше смотреть игры по интернету. Лучше я буду переживать за мужа где-то у себя в уголке. Тем более мне не нравится, когда люди с трибун пытаются кричать, какой нехороший человек Виталий Леонидович. Неприятно слышать такое. Не скажу, что я сильно переживаю по этому поводу, но все равно настроение немного портится.

В прошлом году всего пару раз выбрались на стадион. В тех матчах «Ислочь» выиграла. Может быть, чуть подрастет младший, и начнем ходить на футбол всей большой дружной семьей.

– Как вы смотрели спасительный для «Ислочи» матч против «Днепра»?

– Матч против «Днепра» дался нам очень тяжело. Когда смотрела трансляцию, так сильно ждала этого гола. Я ушла с работы за десять минут до конца игры. Пока ехала в такси, чего только не просила у боженьки. К счастью, все закончилось хорошо. Ребята – большие молодцы. Они доказали людям, которые в прошлом году их подставили, что, несмотря ни на что, «Ислочь» – большая семья, где все бьются друг за друга. В субботу перед банкетом зашла домой, а там у моего мужчины глаза на мокром месте. Тот день был очень эмоциональным для нас. Я ехала в такси – рыдала, наши родители – плакали у себя дома. Получается, Виталик тоже не сдержался.

– С чего начался тот день?

– Всегда в день игры младший сын подходит к Виталику: «Пап? А ты сегодня выиграешь? Потом помашешь мне рукой, когда будешь давать интервью?» Уже которую игру ждем, но Виталий Леонидович все никак не помашет. В концовке сезона каждый матч для нас был как последний. Нужно было хорошо делать свою работу и верить в лучшее. Сами понимаете, после случившегося в прошлом сезоне нам было очень тяжело. Все сильно переживали эту ситуацию.

Так вот, трансляцию матча с «Днепром» на работе смотрели всем этажом. Соседи по павильону знают, что мой муж тренирует «Ислочь». Все понимали, что в этой игре нужно побеждать. В тот день не было никаких знаков или предзнаменований. Но, если честно, порой случалось что-то подобное. Когда в прошлом году собиралась в Молодечно на матч, который оказался договорным, в квартире упало четыре иконы. После этого за мной заехала супруга Коли Барсукова, но родители стали отговаривать нас от поездки на матч. Папа говорил: «Может, не поедешь? Такие вещи просто так не случаются».

– Но вы поехали?

– Поехала, ведь прошлый сезон начался для «Ислочи» очень удачно. Команда хорошо играла, а потом бац! Случилась эта история. Я не хочу судить людей, которые все это сделали. Тот же Владимир Маковский бывал у нас дома, сидел с нами за одним столом. Всегда говорила Виталику: «У этого человека очень доброе лицо. Кажется, он готов ради друга отдать последнюю рубаху». Не знаю, что заставило его поступить так. С тем же Тишкевичем мы не раз ездили в Польшу. Казалось, веселее человека не существует… Не было даже мысли, что они могут так поступить.

– 10 августа прошлого года вы включили телевизор и…

– И увидела сюжет «Зоны Х». Было ужасно неприятно. Казалось, в тот момент внутри все обрушилось. Нам сразу же начали звонить, что-то расспрашивать… Даже не могу представить, что было на душе у Виталика. Все были в шоке! Эта ситуация здорово подкосила здоровье мужа, ему даже пришлось лечь в больницу. Но в тот день, никто не знал, как себя правильно вести. Старалась как-то подбодрить Виталика после того, как он дал пресс-конференцию.

После нее мы не знали, что делать. Никто не мог предположить, что будет дальше. Нужно было дать Виталику несколько дней побыть наедине с собой. Тогда думала: «Может быть, ему поехать на рыбалку с друзьями, чтобы осмыслить происходящее?» Что я могла сделать в той ситуации? Наверное, только обнять и сказать, что все будет хорошо.

– Его шумная пресс-конференция – это…

– Это было обдуманное решение, хотя, может быть, где-то он был слишком груб и резок в формулировках. Возможно, муж немного перегнул палку, но все сказал по делу. Наверное, потом Виталик где-то даже сожалел, но то был настоящий мужской поступок.

– Как вы жили после этого?

– Старались вообще не затрагивать эту тему дома, однако уйти от нее было невозможно. Виталик постоянно висел на телефоне, ему много звонили. Но нужно было переключаться. Наверное, в тот момент помогли дети. Все-таки садик и школу никто не отменял. Конечно, присутствовало какое-то уныние, поэтому, считаю, муж не просто так попал в больницу. Виталик постоянно находился в своих мыслях. Он из тех людей, кто прокручивает в голове ситуацию по несколько раз. Но со здоровьем шутить нельзя. Сильно переживала, когда мужу делали операцию. И это нам нужно было это пережить.

– Что происходило у вас дома, когда с «Ислочи» сняли семь очков?

– Мы-то уже ничего не могли изменить, поэтому нужно было просто не напрягать мужа. Понимала, что у него проблемы на работе. Вряд ли бы стало лучше, если бы я его еще и дома постоянно тюкала: «Вбей гвоздь! Почини шкаф! Приготовь покушать!» Нужно было просто не мешать. Начали готовиться к трудному году. Виталик делал все, чтобы сплотить команду. Было понятно, что она будет готовиться к борьбе за выживание. Спасибо всем футболистам, которые в этом году были в команде и помогли выполнить задачу.

– Виталий Леонидович мог сорваться?

– Он старается не приносить негатив домой. Может быть, когда только начинались наши отношения, могли поговорить на повышенных тонах. Хотя, наверное, я себя где-то неправильно вела. Может, сейчас мы просто стали чуть мудрее и ведем себя правильно. Пусть начало нынешнего сезона и складывалось неудачно, но Виталик много работал. Он мог созвониться с Пашей Плютом в любое время суток. Кстати, кажется, Паша постоянно сидит за компьютером и смотрит все матчи, которые играются в мире.

От перенагрузок и напряжения мужа спасает рыбалка. Я этому только рада. Часто после матчей он отправлялся на природу. Это даже хорошо, мы немного отдыхали друг от друга, а он перезагружался. В какой-то степени это наше спасение. Мой отец тоже заядлый рыбак. Они частенько выезжают на озеро вместе. Как-то мы отправились на рыбалку всей семьей. Палатки, много детей, шашлыки – о чем еще можно мечтать? Хорошо, что муж умеет переключаться с работы на отдых.

– В этом году ваш муж четыре месяца не получал зарплату. Как вы жили?

– Было нелегко. Мужу приходилось постоянно что-то обещать ребятам, чтобы они остались в команде и продолжили работать дальше. В эти месяцы денег не было и у нас, но старались как-то выкручиваться. Как говорит мой папа: «Есть картошка, капуста – все будет в порядке. Пока жив огород – не умрем с голода». Наши мамы и папы передавали закаточки, и мы как-то справлялись. Порой приходилось брать деньги в долг у родителей, чтобы ребята-легионеры могли заплатить за квартиры. У самих были проблемы, но оплачивали парням жилье. Ну что поделать? Главное, все было не зря.

Когда стало совсем плохо, Виталик сказал ребятам, что если команда не сохранит место в высшей лиге, он уйдет. Если бы такое случилось, конечно, произошла бы настоящая трагедия. Но, думаю, мы бы смогли пережить и это. Слава богу, до этого не дошло. Когда в клубе начались проблемы с финансами, казалось, что все может рухнуть. Каждый день звонили ребята и спрашивали: «Когда начнут платить?» Прекрасно их понимаю, у каждого жены и дети, которых нужно кормить. К счастью, руководство «Ислочи» нашло выход. Финансовые трудности – это всегда очень тяжело. Некоторые говорят, что деньги – не самое важное в жизни, но и без них трудновато. Мы отгоняли от себя плохие мысли. Не поверите, но могли на десять последних рублей пойти в кино или взять в аренду велосипеды и кататься по проспекту.

Как-то старались переключаться. Например, ходим в тренажерный зал недалеко от дома. Правда, из-за того, что нужно постоянно быть рядом с детками, занимаемся по очереди. В этом нет ничего особенного. Пусть Виталий Леонидович работает над собой и держит себя в форме. Все-таки он уже не в детском возрасте.

– Вы читаете послематчевые пресс-конференции мужа?

– Не всегда, но читаю. Нравится, что муж выражает мысли без штампов, пытается от души доступно что-то объяснить. Конечно, порой проскакивают нецензурные словечки. Наверное, в тот момент он не мог выразить мысль иначе.

– Как вы отреагировали на его «инициативу» пригласить в команду стриптизерш, чтобы раскрепостить ребят?

– Ну это же шутка, поэтому вполне нормально.

– А что касается нетленки про удачу, которая должна повернуться то ли рачком, то ли бочком?

– Улыбнулась. Виталик вырос в 90-е, поэтому здесь не стоит чему-то удивляться. Тогда в Михановичах по-другому не общались, поэтому все в порядке. Пусть шутит. Тем более у него прекрасное чувство юмора. Порой в общении с барышнями шутит так, что молодые могут только позавидовать. Конечно, иногда ревную его по этому поводу. Наверное, ни одна девушка не может жить без ревности, но я уверена в муже. Не просто так в свое время он выбрал меня.

– Порой Виталий Леонидович на стадионе может зарубиться и с сотрудником ОМОНа…

– Мне кажется, в той ситуации изначально омоновец повел себя неправильно. На это отреагировал муж. Потом Виталик сказал мне, что его знакомые правоохранители говорили, мол, тогда омоновец не имел права подходить к нему.

– Но его подсказ футболистам на поле нередко сопровождается ядреным матом, который слышен даже на трибунах.

– Называю это сленгом. Конечно, мат – некрасиво. Плохо, когда дети смотрят футбол и все это слышат. Наш младший часто говорит: «А зачем папа ругается?» Но многие белорусские тренеры тоже используют в своей речи нецензурные выражения. Что с этим сделать? Просто Виталик слишком эмоциональный человек. Без этого он просто не был бы самим собой. Проводила с мужем воспитательную работу, мол, нужно больше внимания уделять самоконтролю. Виталий Леонидович уже столько раз зарекался не ругаться матом, но пока не выходит. Может, когда все-таки пойдет на курсы английского, перестанет делать это.

– Кажется, он обещал начать учить английский год назад…

– Сейчас это наша главная цель. Решили, что скоро я пойду учиться на права, а он отправится на курсы английского. После Нового года – это обязательная программа. Недавно он вернулся из Ньона, где проходил стажировку и лишний раз убедился в том, что нужно учить язык. Как без этого? Сейчас без иностранного никуда.

Вообще, я рада, что у мужа многое получается. Нередко, когда идем с ним в кино или магазин, люди подходят и говорят что-то приятное. Наверное, своими поступками и эмоциональностью он смог сделать себе какое-то имя. Радует, что во время матчей он старается хорошо выглядеть, поэтому частенько собирается на игры, как девочка. Пусть чаще надевает костюм, чтобы никто не подумал, что я ему рубашки не глажу.

Он один из немногих тренеров высшей лиги, кто ведет Instagram. Муж говорил, что многие европейские тренеры имеют свои аккаунты, мол, это неотъемлемая часть современного футбола. Виталик активничает в своем, чтобы продвигать клуб. Думаю, людям интересно знать, чем в свободное время занимается тренер команды высшей лиги. Правда, я не слежу за его активностью. Исключение – наши совместные фотографии. Как любая девушка, смотрю, хорошо ли я получилась на снимке. Если не очень, то лучше не загружать фото, чтобы никто не писал гадостей.

– Как вы реагируете на критику в адрес мужа?

– Изредка читаю комментарии в интернете, и то только когда мама Виталика звонит: «Смотри, что там про него написали. Ну это же неправда. Зачем люди так делают?» Просто у наших людей простая логика: команда выигрывает – все молодцы, проигрывает – все плохие. Однажды Виталик специально при мне зачитывал комментарии из интернета. Делал это так смешно, что у всех была настоящая истерика. В общем, не реагируем на подобные штуки. Мы-то знаем, что все не так.