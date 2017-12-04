Леонид Кулаков: За свои слова надо отвечать перед народом 10 4.12.2017, 19:56

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Леонид Кулаков

Активист «Европейской Беларуси» отправил ироничное письмо в горисполком.

Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков составил ряд вопросов и отправил их в горисполком. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Сегодня я отправил в Горисполком письмо, следующего содержания.

21.04.2010 года. А.Г. Лукашенко в своем ежегодном послании народу и парламенту заявил, что белорусы - гордый и свободолюбивый народ. Народ, который не станет на колени и наклонить его не удастся. Что беларусы в трудную минуту готовы пойти жить в землянки и выдержать любую блокаду (ссылка на «Независимую Газету» от 21.04.10 г.)

Вот на сегодняшний день к большинству белорусов это время пришло. У многих нет работы, а если она есть, то за свой труд получают жалкие гроши. Со стороны государства появляются все новые и новые налоги и поборы. Народу остаются копейки на содержание своих семей.А еще есть коммунальные услуги. Цены в ЖКХ заоблачные, и у людей просто нет возможности их оплачивать. В связи с этим у меня возникают следующие вопросы.

1. Подскажите, где можно рыть землянки? По месту регистрации, во дворах по месту жительства или в любом месте на выбор.

2. Нужно ли, и если да, то как можно зарегистрировать землянку и присвоить ей почтовый адрес?

3. Будет ли она относится к ЖКХ? Или куда-нибудь еще?

4. Какой метраж в данном случае разрешается устанавливать, и с кем это согласовывать?Или,т.к. это ни в каких документах не регламентируется,то можно самостоятельно?

5. Можно ли в ней устанавливать печки - «буржуйки» для отопления и приготовления пищи?

6. Как людям оплачивать подземельный налог?

Как видите сами, по этому делу очень много вопросов. Хочу также заметить, когда говорит правитель, то вы стоите с блокнотами, преданно смотрите в рот своему хозяину и записываете каждое его слово. Неужели вы сейчас сможете ослушаться своего начальника и пойти ему наперекор, запретив рыть землянки. Только, пожалуйста, не надо говорить, что если кто не сможет оплачивать проживание в городской квартире, чтобы переезжал в сельскую местность. Я бы с удовольствием вырыл землянку в коттеджном поселке «Дрозды». Людей, не в состоянии оплачивать ЖКХ, выселяют из квартир без предоставления другой жилой площади, этим новым указам или декретом вы сможете решить жилищный вопрос. А так же избавимся от бомжей, у которых будет своя конура и крыша над головой. Этим решением, вы сразу же избавитесь от длинных очередей на получении квартир. Начнем новую пятилетку - каждой молодой семье по землянке. Вам придумывать новые указы не впервой, как декрет №3, так почему бы вам не дать добро на строительство, как велел великий АГ.Л.

Прошу дать мне ответ по каждому пункту в наикратчайшие сроки, т.к. подозреваю, что начнется скупка шанцевого инструмента.

Опять же, при рытье землянок люди могут вырыть какие - нибудь клады или найти «золотую жилу» в виде нефти, которую наши геологи еще не обнаружили. Какая - никакая , а все таки польза.

В конце концов мне бы очень хотелось, чтобы наш правитель хоть один раз за 23 года своего правления сдержал свое слово. А то европейские и восточные руководители своих государств воспримут его, как какого - то балабола. В итоге, за свои слова надо отвечать перед народом.

Без уважения к вашей власти,

Леонид Кулаков».