«Гарантированный» Путин сам себя перехитрил 3 Александр Хоц, Facebook

4.12.2017, 20:10

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Президент РФ способен обвалить явку на собственных «выборах».

В интервью 27 ноября Навальный снова заявил: "Если меня, основного конкурента, не допустят (к "выборам"), то это будут не выборы, и мы призовем к их бойкоту. Я уверен, что многие к нам прислушаются".

На сегодняшнем митинге в Пскове звучала та же мысль. Навальный "пообещал, что призовет сторонников бойкотировать президентские выборы, если его не допустят" к ним.

Вопрос с организованным бойкотом так называемых "выборов" Путина можно считать решённым.

Именно эта стратегия штабов будет актуальна в начале 2018 года - после официального отказа ЦИКа и решения суда.

Сбор подписей за выдвижение кандидата Навального, их официальная сдача в контору "людоедки Эллочки", попытка оспорить в суде гарантированный отказ в регистрации - всё это формальности, ведущие к заранее известному решению о бойкоте фейковой процедуры под названием "выборы".

Какими будут эффективные формы активного бойкота, которые (в идеале) должны ощутимо обрушить явку, подорвав тем самым убедительность и легитимность путинской "победы" (легитимность 4-го срока) - надо думать заранее.

И я совершенно уверен, что команда Навального серьёзно этим занята уже сейчас.

Самая болезненная забота власти сегодня - явка, а "гарантированный путин" способен обвалить явку на собственных "выборах" - ещё сильнее, чем в 2011 году.

В эту точку режима и стоит бить.

Организованный отказ миллионов людей участвовать в позорном шоу единственного "кандидата" (трусливо отказавшегося от реальной конкуренции - даже с "маргиналом" Навальным) - должен сделать новый срок "кремлёвского старца" максимально шатким, нестабильным и проблемным - для него самого.

Разумеется, он будет таким и без бойкота Навального, просто в силу естественных причин загнивания системы.

Но помочь шаткой власти пошатнуться ещё больше ("падающего - подтолкни") - актуальная задача для любого реального политика, желающего системных перемен.

Методы и тактика активного, протестного бойкота - на повестке дня. Креатив, идеи и стратегии - ждут своего воплощения.

Александр Хоц, Facebook