Репетитор: Рвать тетради и заставлять переписывать сто раз - не метод 6 4.12.2017, 20:14

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Как у младшего школьника не отбить желание учиться?

Кому в первом классе нужен репетитор, делать ли с младшими школьниками домашние задания и как не сотворить из малышей озлобленных невротиков, kp.by рассказала педагог-психолог, учитель с 20-летним стажем, главный редактор семейной «Полосатой газеты» Анна Грановская.

Анна Грановская - педагог-психолог с 20-летним стажем

«Я против того, чтобы на каникулах дети продолжали заниматься»

- Скажу непопулярную вещь: репетиторы ребенку в первом классе не нужны. Сидеть над ним тоже не надо. Любой здоровый ребенок в состоянии освоить программу первого класса, посещая занятия в школе. Кроме того, вы в курсе, что в первом классе домашние задания запрещены? Но я знаю случаи, когда учителя задают на выходные столько, что нужно это делать с утра до вечера. А еще обожают задать несколько листов разных заданий на каникулы. И я против того, чтобы на каникулах дети продолжали заниматься. Посоветовать интересные книги, фильмы, спектакли - вот что должно исходить от учителя.

- Обычно учителя мотивируют занятия на каникулы тем, что ребенок за неделю забудет все, чему научился.

- Да, если дети не будут вне уроков прописывать буквы и крючочки, то после выходных они с трудом вспомнят, как их писать. Поэтому я считаю, что строчка букв и столбик из нескольких примеров никому не навредят. Но этот момент нужно заранее обсудить на первом родительском собрании. И очень грустно, что учителя первых классов вынуждены лукавить перед вышестоящими инстанциями: ведь обычно задают «домашку».

- А почему некоторые родители сами по несколько часов сидят с детьми за домашними заданиями?

- Родители хотят идеальной работы, отвергая право ребенка на ошибки. Вот и сидит безынициативный ученик, боящийся ошибиться, не желающий проявлять самостоятельность. Родители, не бойтесь отпустить седло велосипеда, когда ваш ребенок уже спокойно крутит педали. Да, он может упасть, но он встанет. В следующий раз сделает что-то иначе и лучше. Но - сам!

Важно, чтобы ребенок не боялся делать ошибки

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«У папы может быть ученая степень, а объяснять малышам не умеет»

- Садиться рядом и объяснять имеет смысл в одном случае, если ребенок болел и новую тему не знает. Или прочитал, но не понял. Рвать тетради или заставлять переписывать тысячу раз - это не метод, а способ унижения. Любовь к учебе не привьете, а невроз взрастите. Кроме того, сами будете являть собой живой пример человека, не контролирующего свою агрессию и раздражительность. Обычно дети сами стараются показать, как у них получилось домашнее задание. Найдите, за что похвалить. А потом скажите про то, что вышло неважно: «Сегодня ты молодец, самостоятельно выполнил задания, но среди букв самые удачные, по-моему, верхний ряд. А тебе как кажется?»

- В каком случае занятия с репетитором в первом классе оправданны?

- Чаще всего ребенок нуждается в помощи, когда по объективным причинам есть много пропусков или родители настолько заняты, что некому объяснить темы. На мой взгляд, если важность проблем ребенка отодвигается, то и результаты будут соответствующие: и по успеваемости, и в отношениях с ребенком. Есть случаи, когда родители ощущают свою некомпетентность (конечно, не в счете до 10 и написании «жи-ши»), а просто осознают, что не умеют объяснять. У папы может быть ученая степень, но объяснять малышам не умеет. У меня был случай, когда мама настаивала, чтобы ребенок выучил алфавит и называл буквы «эм», «бэ», «эль». И ребенок не мог прочитать слог «ма», а читал «эм-а». А в обучении дошкольников есть свои правила и методические подходы.

- А как понять, что репетитор не подходит вашему ребенку?

- Репетитор из вуза не обязательно будет любим ребенком. Маленькие дети очень искренние, особо не деликатничают. И если учитель им не нравится, то это видно. И молоденькая девочка из училища может не найти общий язык с детьми.

- Что должны знать первоклассник и его родители?

- Не все станут Эйнштейнами. Да это и не самое важное. История знает немало примеров, когда образованные инженеры конструировали газовые камеры, а грамотные врачи проводили эксперименты над людьми. Мне кажется, главное - воспитать в детях человечность, умение дружить, уважать друг друга. Эти люди смогут сделать наш мир гуманнее, рядом с такими людьми приятно жить. А невротиков и озлобленных, недолюбленных и зашуганных у нас и так хватает.