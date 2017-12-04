Фотофакт: В Могилеве во дворе многоэтажного дома провалился асфальт 6 4.12.2017, 20:31

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Обрушение части дороги произошло во время вывоза со двора мусора.

В Могилеве во дворе жилого дома на проспекте Димитрова провалился асфальт. Обрушение части дороги произошло во время вывоза со двора мусора. К счастью, никто не пострадал. Как рассказала местная жительница, одна машина успела проехать, а вторая остановилась.

Как сообщает ТРК "Могилев", после обнаружения проблемы на место выехали аварийные службы. Место провала обнесли лентой, повесили таблички "Опасная зона", "Проход запрещен". Дополнительно установлены деревянные щиты во избежание аварийных ситуаций.

Жильцы дома утверждают, что это не первый подобный инцидент в их дворе, - примерно 3 месяца назад асфальтовое покрытие возле колодца обвалилось около соседнего подъезда.