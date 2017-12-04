Министром финансов ЕС назначили представителя Португалии 4.12.2017, 20:38

Марио Центено

Фото: PEDRO NUNES/LUSA

Новым президентом Еврогруппы избрали министра финансов Португалии Марио Центено.

Действующий министр финансов Португалии Марио Центено вскоре возглавит Еврогруппу – неформальный орган министров финансов еврозоны.

Сообщение об этом появилось сегодня на официальной странице пресс-службы Совета Европейского Союза, передает hyser.com.

Сообщается, что 50-летний португальский министр Марио Центено приступит к работе в должности президента Еврогруппы уже в следующем году – 13 января. Португалец заменит на этом посту нидерландского министра финансов Йерун Дейсселблума, который был президентом Еврогруппы с января 2013 года.

«Еврогруппа назначила Марио Центено, министра финансов Португалии, своим новым президентом. Он вступит в должность 13 января 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что Йерун Дейсселблума подал в отставку с должности министра финансов Нидерландов. Поэтому больше не может возглавлять Еврогруппу. В голландский парламент он был избран весной этого года, но уже в октябре заявил о своем решении покинуть должность и оставить политическую деятельность.