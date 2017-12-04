Помилованный Лукашенко чиновник-коррупционер снова на руководящей должности 16 4.12.2017, 20:44

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Дмитрий Бирюков

Причем новое назначение в той же сфере, коммунальной.

Дмитрий Бирюков, в 2014 году заключенный под стражу по обвинению в коррупции, на днях стал исполняющим обязанности директора Могилевского городского унитарного дорожно-мостового предприятия. До неприятного инцидента чиновник возглавлял ЖРЭУ Октябрьского района Могилева, передает kp.by.

В ноябре 2014 года его заключили под стражу и выдвинули обвинение в коррупции. Следствием было установлено, что Бирюков с 2011 по 2012 год регулярно превышал свои служебные полномочия и нанес предприятию ущерб свыше чем на 11 миллионов рублей (неденоминированных). Кроме того, дискредитировал авторитет управленца у подчиненных, нанеся тем самым весомый вред государственным интересам.

В 2015 году Александр Лукашенко удовлетворил просьбу Бирюкова о помиловании.

Теперь Дмитрий Бирюков, главный инженер дорожно-мостового предприятия, назначен и.о. директора Сергея Масла, который два месяца там не работает.