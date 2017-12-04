Лявон Тарасевич стал лауреатом премии имени Ежи Гедройца 4.12.2017, 20:56

Ежи Гедройц

Известный художник белорусского происхождения стал одним из лауреатов награды польской газеты «Rzeczpospolita».

Вторым лауреатом назван польский историк Анджей Сулима Каминьский.

Оба лауреата получили медали с изображением Гедройца и памятные дипломы, передает «Радыё Рацыя».

Награду вручают за деятельность, направленную на взаимопонимание стран Центрально-Восточной Европы.

В этом году жюри выдвинуло семь кандидатов:

- профессор Анджей Сулима Каминьский, историк американского университета в Джорджтауне;

- Чарльз Мэрил-младший, американский филантроп;

- доктор Адольф Юзвенко, историк, директор библиотеки Ossolineum во Вроцлаве;

- Андрей Санников и Владимир Некляев, лидеры белорусской оппозиции;

- доктор Вера Менёк, а также фонд «Музей и фестиваль Бруно Шульца», президентом которого она является;

- профессор Лявон Тарасевич, художник и профессор изобразительного искусства;

- доцент Александра Гнатюк, переводчица и папуляризатор украинской литературы в Польше.