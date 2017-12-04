Лявон Тарасевич стал лауреатом премии имени Ежи Гедройца
- 4.12.2017, 20:56
Известный художник белорусского происхождения стал одним из лауреатов награды польской газеты «Rzeczpospolita».
Вторым лауреатом назван польский историк Анджей Сулима Каминьский.
Оба лауреата получили медали с изображением Гедройца и памятные дипломы, передает «Радыё Рацыя».
Награду вручают за деятельность, направленную на взаимопонимание стран Центрально-Восточной Европы.
В этом году жюри выдвинуло семь кандидатов:
- профессор Анджей Сулима Каминьский, историк американского университета в Джорджтауне;
- Чарльз Мэрил-младший, американский филантроп;
- доктор Адольф Юзвенко, историк, директор библиотеки Ossolineum во Вроцлаве;
- Андрей Санников и Владимир Некляев, лидеры белорусской оппозиции;
- доктор Вера Менёк, а также фонд «Музей и фестиваль Бруно Шульца», президентом которого она является;
- профессор Лявон Тарасевич, художник и профессор изобразительного искусства;
- доцент Александра Гнатюк, переводчица и папуляризатор украинской литературы в Польше.