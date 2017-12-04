США впервые с 2009 года увеличили расходы на оборону 2 4.12.2017, 21:08

В 2016 году США выделили на оборону $611 миллиардов, а в ближайшие годы эта цифра еще увеличится.

В 2016 году США впервые с 2009 года увеличили свои расходы на оборону. Таковы данные Глобального индекса милитаризации (GMI),представленного в понедельник, 4 декабря, Боннским международный центр конверсии (BICC). Тренд на увеличение расходов продолжится и в следующие годы, считают эксперты.

Несмотря на отсутствие у администрации президента Трампа разработанной стратегии безопасности, она посылает четкие сигналы об усилении армии, говорится в докладе. В частности, американский военный флот предполагается увеличить с 171 до 350 кораблей, передает DW.

В 2016 году США потратили на оборону 611 миллиардов долларов - так много, как никто в мире. Места со второго по четвертое в рейтинге расходов на оборону занимают Китай, Россия и Саудовская Аравия. Причем военные расходы Саудовской Аравии с 2015 года уменьшились на 30 процентов из-за падения цен на нефть. Вынуждены были снизить расходы на оборону и другие арабские страны - Ирак, Бахрейн, Египет и Оман. В Кувейте и Ираке эти расходы напротив выросли.

Израиль лидирует в милитаризации

Самой милитаризированной страной мира индекс называет Израиль. Эта страна лидирует по количеству тяжелого вооружения на душу населения. «Особенности израильской призывной системы также приводят к появлению большого числа военных в отношении к населению страны», - подчеркивает автор доклада Макс Мучлер. За Израилем по индексу милитаризации следуют Сингапур, Армения, Россия и Южная Корея. В десятке стран с наибольшей милитаризацией находятся две страны Евросоюза - Кипр на 8 месте и Греция на 9-ом.