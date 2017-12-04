Ученые рассказали о самых перспективных профессиях будущего 3 4.12.2017, 21:19

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Футурологи составили список из десяти самых востребованных профессий ближайшего будущего.

Об этом сообщает портал Futurism.

В качестве экспертов выступили ведущий футуролог Института Да Винчи в США Томас Фрей, стратегический дизайнер Джо Тэнкерсли, обозреватель журнала Tomorrow Today Global Грэм Кордингтон и другие.

По их мнению, к 2025 году некоторые популярные ныне профессии исчезнут, так как людей заменят машины и компьютеры. На смену придут новые специальности.

Список открывают специалисты по нейроимплантации. В ближайшие годы ожидается рывок в развитии нейротехнологий. Нейрохирургия мозга, его имплантация, протезирование и сканирование превратятся в широкую сферу деятельности. Соответственно, потребуются специалисты.

На втором месте — мастера по обслуживанию «умных домов». Жилища все чаще оборудуют компьютерным управлением. Через пять лет, по прогнозам, отрасль «интернета вещей» превратится в гигантский рынок с годовым оборотом в 19 триллионов долларов. Появятся рабочие места для инженеров и техперсонала.

Замыкают тройку дизайнеры виртуальной реальности. Эта профессия тоже связана с «умными домами». По мере роста спроса на такое жилье будет расти потребность в дизайнерах. Задача специалиста — расширить возможности применения «интернета вещей» по желанию заказчика. К примеру, дизайнер сможет добавить дому устройства для виртуальных развлечений, не входящие в стандартную заводскую комплектацию.

В список самых перспективных также включены профессии дистанционного преподавателя, городского фермера, терабайтера (профессионального сборщика информации), наномедика, специалиста в области трехмерной печати, инженера трубопроводного транспорта и индивидуального инструктора по здоровому образу жизни.