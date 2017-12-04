Шульц объявил о возможном начале переговоров о «большой коалиции» 4.12.2017, 21:21

Мартин Шульц

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Глава СДПГ объявил, что консультации о «большой коалиции» могут начаться уже на следующей неделе.

Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что переговоры с блоком ХДС/ХСС о создании "большой коалиции" могут начаться на следующей неделе. Но сначала члены СДПГ должны одобрить этот шаг на партийном съезде, который состоится 7 декабря, предает слова Шульца DW.

"Мы проанализируем, как и каким образом возможно формирование правительства в Германии", - заявил политик.

Лидер СДПГ также пояснил, что посоветует однопартийцам вступить в переговоры с консерваторами, однако подчеркнул, что последнее слово останется именно за членами партии.

СДПГ выдвигает свои условия

У СДПГ есть ряд принципиальных условий, при соблюдении которых они готовы обсуждать вопрос о формировании "большой коалиции". Так, социал-демократы намерены отстаивать введение гражданского страхования, въезд в страну членов семей беженцев, а также вопросы по защите климата и охране труда.

По словам Мартина Шульца, некоторые пункты являются для партии "неотъемлемым ключевым моментом социально-демократической программы". Таким образом, СДПГ попытается максимально реализовать пункты своей предвыборной программы, подчеркнул глава партии.