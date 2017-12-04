Brexit: Юнкер и Мэй так и не договорились 4.12.2017, 22:04

Лондон и Брюссель не смогли достичь окончательных договоренностей по выходу королевства из ЕС.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

По словам главы ЕК, в ходе визита Мэй в Брюссель был достигнут прогресс, однако две-три проблемы остались нерешенными.

«Несмотря на все усилия и значительный прогресс, которого мы достигли в течение последних дней, прийти к окончательному соглашению не оказалось возможным», — отметил Юнкер.

Он также назвал Мэй «жестким переговорщиком».