Белорус обиделся на работодателя и удалил его сайты 5 4.12.2017, 22:15

2,034

Столичный сисадмин заблокировал восемь сайтов, хотя занимался только одним.

«Сайт временно недоступен, заплатите системному администратору», — такую надпись Никита Кижлай оставил на сайте, с которым работал. Работодатель пошел в милицию, и на сисадмина завели уголовное дело.

Сисадмин: «Ничего не вымогал, требовал заплатить заработанное»

Минчанину Никите Кижлаю — 27 лет, он рассказывает tut.by, как хотел проучить работодателя, а стал обвиняемым по уголовному делу.

— В январе этого года я нашел вакансию — дистанционную работу системным администратором у ИП «Кавецкий Станислав Болеславович». Два месяца отработал с ним по договорам подряда, за это время мне официально заплатили — претензий не имею, — объясняет Никита Кижлай. — Потом Кавецкий стал ссылаться на свою занятость, невозможность встретиться, на другие причины. Мы с ним не виделись пару месяцев, задания мне приходили на почту или через вайбер. Так я проработал четыре месяца. Я выполнял работу, хоть денег и не получал, потому что на тот момент еще доверял, да и деньги были несерьезные: 100 рублей в месяц, 400 рублей — за четыре месяца. Вообще я стал этим заниматься из-за декрета № 3 — мне нужна была официальная работа. Плюс именно с сайтостроением до этого я никогда не работал, так что мне было интересно, смогу я справиться с такой работой или нет. Как оказалось, для меня это было несложно.

Минчанин рассказывает: работу закончил, а связаться с заказчиком так и не смог. Поэтому работу, которую выполнил, решил «удержать». Молодой человек ссылается на статью 666 «Гражданского кодекса», по которой подрядчик имеет право на удержание результата работ, если заказчик не выполнил свои обязательства по договору подряда.

— Я удержал четыре сайта, с которыми работал. Сайт xalva.by я разрабатывал и наполнял контентом, tens.by — разрабатывал и наполнял контентом. Остальные сайты я наполнял контентом, видоизменял — добавлял новые странички, карты, контакты — перерабатывал материал, который был. Первый раз я подменил главную страничку сайтов на страницу с надписью «Сайт временно недоступен. Заплатите системному администратору». Второй раз я отключил возможность доступа к ним, хоть физически сайты находились на серверах, — рассказывает Никита Кижлай. — Оба раза Кавецкий восстанавливал сайты при помощи специалистов хостинга «Открытый контакт». Все это время я с ним пытался связаться, но он на связь не выходил и сам не звонил. В третий раз я удалил сайты с хостинга, сделав доступ к ним невозможным. Но я сохранил себе резервные копии, к тому же у хостинга есть возможность восстанавливать информацию из резервной копии, которая хранится 10 дней у них на сервере. То есть Кавецкий мог бы его восстановить.

Никита Кижлай говорит: только после этого, 4 июля, ему позвонил работодатель и позвал к себе в офис.

— Сказал: приезжайте — получите свое вознаграждение за работу. Я приезжаю — он начинает совать на подпись какие-то бумажки, я ничего не подписываю. Потом он выходит и возвращается уже с сотрудниками милиции.

На минчанина в Центральном РУВД Минска завели уголовное дело. Его обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ст. 349 ч.2 УК), в модификации компьютерной информации (ст. 350 ч.2 УК) и в компьютерном саботаже (ст. 351 ч.2 УК). За компьютерный саботаж парню грозит до десяти лет лишения свободы.

— Сначала Кавецкий вообще не признавал, что я у него работал. Потом благодаря тому, что я представил переписку, удалось это доказать. То, что я у него работал, — доказано следствием. Подтверждено, что у меня был санкционированный доступ к сайтам — тем не менее меня обвиняют в несанкционированном доступе. У следователей есть распечатка моих звонков — когда я пытался ему дозвониться, но меня игнорировали. Я подчеркиваю: я не вымогал деньги, а лишь требовал оплатить мою работу.

Работодатель: «Заблокировал восемь сайтов, хотя занимался только одним»

Станислав Кавецкий в разговоре не отрицает, что с Никитой Кижлаем сотрудничал.

— Мы сотрудничали в январе-феврале-марте, потом Кижлай доделывал свою работу. Получил за свои услуги 10 января 100 рублей, в конце января 100 рублей, в феврале 100 рублей. За март получил деньги в июне, когда что-то вроде бы доделал — еще 50 долларов (100 рублей). Всего мы ему выплатили порядка 400 рублей.

Кавецкий утверждает: работа, которую поручали Никите Кижлаю, была несложной, но он затягивал ее исполнение, ссылаясь на основную работу.

— Но коней на переправе не меняют, поэтому мы терпели до последнего… Отношения с ним были прекращены еще в марте.

По версии предпринимателя, Никита Кижлай «заблокировал восемь сайтов, хотя занимался только одним — tens.by». Станислав Кавецкий считает: сайты tens.by, kedroff.by, gpi.by, banni.by у компании украли, восстановить их невозможно, сайты harvia.by, breneran.by, 080.by — были украдены, но их удалось частично восстановить.

— Сначала он вывесил фото музыканта и требование о выплате вознаграждения системному администратору. Мы с ним связались, спросили, в чем дело. Человек заявил, что провел анализ по Минску, поспрашивал у своих знакомых, и оказывается, что те 400 рублей, которые мы ему выплатили, не соответствуют объему работ, который он для нас сделал, и тому, сколько мы на нем заработали. Но если у тебя какие-то требования по выплате вознаграждения, то ты их оформи иском и требуй через суд, а не блокируй сайты и не вымогай деньги, парализовав работу всей фирмы! На это он сказал, чтобы мы думали еще три дня. У нас хостинг в компании «Открытый контакт» — мы туда обратились, и нам сказали, что смогут восстановить только текущие копии. Через три дня мы заходим на свои сайты — не открывается! Они говорят: кто-то полностью выкачал все наши сайты себе на сервер. И у них даже копий нет, ноль информации. Мы обращаемся опять к этому товарищу: слушай, одно дело блокировка, другое — кража, хищение. Человек приезжает в офис и с бравадой прямо при мне заходит на сайты с телефона без паролей, меняет там информацию — делает что хочет. «И сколько это будет продолжаться?» — спрашиваем.

Кавецкий утверждает, что Никита Кижлай потребовал у него 300 рублей.

— Я посоветовался с руководством, мне сказали, что так будет и дальше продолжаться. В суд не подает, претензий не пишет. Мы обратились в РУВД, они разобрались. Все это было в июле, сейчас уже декабрь. Дело уже сформировано и документы уже переданы в суд.