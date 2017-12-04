Ник Бэйлен: Для меня будет большой честью выступить за Беларусь на Олимпиаде 4.12.2017, 22:17

Ник Бэйлен

Американо-белорусский хоккеист прокомментировал возможное отстранение сборной РФ от Олимпиады-2018.

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен, заигранный за сборную Беларуси, прокомментировал для корреспондента «Прессбола» возможное отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

— Ох, это сумасшедшая история… Будет любопытно увидеть, какое же все-таки решение Международный олимпийский комитет примет по поводу участия в Олимпиаде сборной России и ее спортсменов. Возникнет очень интересная ситуация, если белорусской команде разрешат принять участие в хоккейном турнире вместо россиян. А лично для меня будет большой честью выступить за Беларусь — если, конечно, пригласят.

Справедливо ли возможное отстранение россиян? Мне тяжело ответить на этот вопрос. Вообще, если бы Олимпиада проводилась в 90 процентах других стран, Беларусь получила бы право выступать на Играх автоматически (вероятно, Бэйлен имеет в виду то, что белорусы благодаря своей позиции в рейтинге без отбора поехали бы на Олимпиаду, если бы хозяйкой Игр была сборная из топ-9 мирового рейтинга)…

Напомним, что в сентябре самый результативный защитник в истории минского «Динамо Ник Бэйлен дал эмоциональное интервью «Спорт-Экспрессу», где высказал сомнения в том, будет ли он играть за сборную Беларуси.

На ЧМ-2017 главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис не вызвал Ника Бэйлена в национальную команду. Как предположил сам хоккеист, это случилось из-за конфликта Бэйлена с наставником минского «Динамо» Крэйгом Вудкрофтом, который ассистировал Льюису в сборной.

В ноябре Дэйв Льюис также не вызывал Бэйлена в сборную, аргументировав это тем, что возможности защитника «Трактора» ему хорошо известны, а наставник хочет просмотреть в деле молодых игроков.