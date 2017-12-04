Союз поляков Беларуси обратился к послу Польши 4.12.2017, 22:32

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Непризнанный властями Союз поляков Беларуси призывает решить наконец вопрос его легализации.

Главный совет непризнанного Союза поляков Беларуси во главе с Анжеликой Борис обратился к послу Польши в Беларуси с просьбой активнее поднимать вопрос о легализации их организации во время переговоров с белорусскими властями, передает «Радыё Свабода».

В обращении Главного совета СПБ к послу Польши Конраду Павлику говорится, что СПБ не раз декларировал свою готовность к переговорам с белорусскими властями о легализации своей деятельности.

По мнению членов Главного совета, декларированное сейчас улучшение отношений на самом высоком уровне между Беларусью и Польшей создает возможность для урегулирования спорных вопросов, касающихся деятельности Союза поляков в Беларуси.

«Обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы в своих контактах с представителями властей Беларуси активнее поднимали вопрос, который касается легализации в Беларуси деятельности СПБ, а также его руководства, избранного демократическим путем».

С 2005 года в Беларуси существует два Союза поляков. Один из них поддерживается белорусскими властями, а второй, под руководством Анжелики Борис, ими не признается, но имеет поддержку от властей Польши.