На Корсике побеждают сторонники полной независимости острова 4.12.2017, 22:44

Альянс «За Корсику» получил 45,36% голосов.

В первом туре региональных выборов в Ассамблею Корсики 4 декабря победила коалиция «За Корсику», объединяющая сторонников как большей автономии острова от материковой Франции, так и полной ее независимости от Парижа, пишет svaboda.org.

Согласно предварительным результатам, альянс «За Корсику», который составили партия автономистов «Создадим Корсику» и партия сторонников независимости «Свободная Корсика», получил 45,36% голосов. Второе место с 15% голосов получили правые, которые хотят видеть Корсику в качестве французского региона.

«Вопрос независимости сегодня не стоит на повестке дня. Мы хотим автономного статуса», — сказал после первого тура руководитель «Создадим Корсику» Жиль Симеони.

Глава «Свободной Корсики» Жан-Ги Талямони, которого прозвали «корсиканским Пучдемоном», заявил, что независимость Корсики от Франции — вопрос «10—15 ближайших лет».