Россияне продавали белорусам авто, которые находились в лизинге 2 4.12.2017, 22:55

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Россияне продавали белорусам автомобили, которые находились в лизинге.

Об этих случаях рассказали в сюжете на телеканале ОНТ.

Правоохранители зафиксировали многочисленные случаи, когда наши соотечественники стали жертвами мошенников. Они называют это "лизинговой волной", которая пришла в Беларусь из России.

Схема следующая. Злоумышленник покупает в России в лизинг машину, платит за нее несколько месяцев, а потом продает жителю Беларуси. Разумеется, автомобиль этот еще не принадлежал продавцу. Поэтому, когда он перестал платить, его владелец, например, банк, объявляет машину в розыск. В результате, авто находят, у белоруса его забирают. В такой ситуации вернуть имущество нереально.

Кстати, подобные машины продают не только в России, их можно встретить и на минском рынке.

Мошенники действовали и по другим преступным схемам. Белорус покупает автомобиль в России по всем правилам, а потом выясняется, что он в розыске. Дело в том, что злоумышленники где-то в России угоняют машину такой модели и перебивают ее VIN-номер. При этом они копируют уникальный код другого легального автомобиля, ставят на учет. А если что-то случается и авто оказывается в розыске, правоохранители находят автомобиль белоруса, который к тому преступлению не имел никакого отношения.