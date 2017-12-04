Лидер «Дзецюкоў» едет в тур по стране с программой «Краткая история Беларуси» 4.12.2017, 23:25

Алеcь Денисов

Алесь Денисов представит историю Беларуси от времен князя Миндовга до 1991-го года.

Музыкант выступит в Бобруйске (2:01), Могилеве (3:01) и Бресте (10:01), передает «Белсат».

Программу «Краткая история Беларуси» на стихи гродненского поэта Алеся Чобота исполнитель представил в позапрошлом году. Стихи описывают историю Беларуси от времен князя Миндовга до 1991-го года.

Альбом состоит из 24 песен, посвященных различным моментам истории Беларуси. Здесь и Понятовский, и косиньеры, и Тарашкевич, и Балахович, и трагедия скидельских евреев, замученных в течение Второй Мировой, и позднесоветские времена отчаяния и русификации.