Крэйг Вудкрофт: Участие Беларуси вместо России в Олимпиаде будет логичным шагом 5.12.2017, 7:44

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КРЭЙГ ВУДКРОФТ

ФОТО: PRESSBALL.BY

Белорусы в мировом рейтинге занимают самое высокое место среди дружин, не пробившихся на Игры.

Бывший главный тренер минского "Динамо" и ассистент Дэйва Льюиса в штабе национальной сборной Беларуси, а ныне рулевой швейцарского "Серветта" Крэйг Вудкрофт в разговоре с корреспондентом "ПБ" Сергеем Николаевым поделился соображениями насчет возможного участия нашей команды в финальном олимпийском турнире в случае, если на него не допустят россиян:

- На мой взгляд, в случае отстранения сборной России включение в состав участников мужского олимпийского хоккейного турнира команды Беларуси станет наиболее логичным шагом. Насколько я понимаю, белорусы в мировом рейтинге занимают самое высокое место среди дружин, не пробившихся на Игры. Кроме того, я знаю, что ваша команда в Пхенчхане окажется конкурентоспособной. Дэйв Льюис мастерски делает свою работу три последних года — он находит и развивает игроков и, что самое главное, прививает сборной стиль, который позволяет сражаться и успешно соперничать с любой из топ-команд мира.