Расходы белорусов на мобильник и интернет догоняют траты на коммуналку 5.12.2017, 7:47

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Почти все заработанные деньги белорусская семья вынуждена тратить.

Среднестатистическая белорусская семья якобы располагает в месяц суммой в 1026,7 рубля. Такие данные приводит Белстат, ссылаясь на выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни в 3 квартале.

Почти все эти деньги белорусы тратят. Так, по статистике, денежные расходы в пересчете на одну семью составили 965,2 рубля в месяц. Значительная часть этой суммы — потребительские расходы: питание, покупка каких-то товаров и оплата услуг. Всего на потребительские расходы уходило почти 740 рублей.

Остальные деньги (примерно 227 рублей) идут на покупку валюты, а также налоги и взносы.