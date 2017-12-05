Улюкаев: Сечин встретил меня, как президента 1 5.12.2017, 7:59

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Алексей Улюкаев

Фото: РИА «Новости»

Экс-министр экономического развития РФ рассказал свою версию о появлении у него $2 миллионов.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, выступил в суде и впервые рассказал, что считает истинной причиной своего уголовного преследования, сообщает bbc.com.

По его словам, 14 ноября прошлого года Сечин настойчиво звал его в гости. Улюкаев сказал, что согласился, поскольку это крупнейшая нефтяная компания России, да и знаки уважения, которые ему оказывались Сечиным, также способствовали такому решению.

"Не сразу осознаешь смысл такого рода странностей", - сказал бывший министр.

Он отметил, что его сразу удивило то, как Сечин его встретил: глава "Роснефти" сам вышел к подъезду. "Никто в компании не встречает у порога - так встречают только премьера, президента, вице-премьера", - пояснил Улюкаев.

Кроме того, по его словам, Сечин был одет так, "будто на рыбалку собрался": в теплый вязаный свитер и куртку. Когда глава "Роснефти" сказал ему про "собранный объем", он решил, что компания просто собрала деньги на приватизацию 19,5% собственных акций.

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Фото: MAKSIM GRIGORYEV/TASS

Подаренная Сечиным сумка Улюкаева не удивила: по его словам, друзья всегда дарят ему книги и вино, поэтому он решил, что и на этот раз в сумке бутылки. Уже после задержания он проверил, что в такую сумку помещаются 10-12 бутылок вина в подарочной упаковке, а весит сумка с ними около 20 килограммов.

Примерно столько же, по данным следствия, весили меченые 2 млн долларов, которые находились в сумке на самом деле. Улюкаев настаивает, что это была искусственная провокация взятки, и он этих денег не просил.

"По распоряжению правительства инвесторы должны были заплатить 710 млрд руб за акции "Роснефти", - пояснил он. - Однако после моего ареста фактически была заплачена другая сумма, видимо удалось ввести в заблуждение руководство правительства".

"Было принято решение, что на 18 млрд рублей меньше будет заплачено. 18 млрд рублей - примерно четверть всех расходов на культуру. Вся структура приватизации настолько непрозрачна и сомнительна, что решили устранить возможного критика сделки", - добавил Улюкаев.

Он попросил суд оправдать его, а в отношении Сечина и бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова инициировать проверку на предмет дачи ложных показаний. Ранее обвинение запросило для бывшего министра 10 лет колонии строгого режима.

В ходе прений сторон первым выступал представитель прокуратуры. Помимо прочего он огласил часть показаний, которые дал в суде экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов. Считается, что именно он наряду с главой "Роснефти" Игорем Сечиным был инициатором дела в отношении Улюкаева.

Заседание, на котором выступил Феоктистов, прошло 20 сентября и было закрытым для прессы. Это объяснялось тем, что Феоктистов раньше был высокопоставленным сотрудником ФСБ, в связи с чем ведомство попросило скрыть его допрос ради обеспечения его безопасности и "недопущения огласки установочных данных".

Содержание показаний Феоктистова не разглашалось. Однако Русской службе Би-би-си удалось ознакомиться с их содержанием. Из них, в частности, следовало, что 2 млн долларов, которые Сечин передал Улюкаеву, достал именно Феоктистов. Он утверждает, что одолжил их у некого частного инвестора, но его имя называть не стал.

Кроме того, Феоктистов заявил, что сумку с этими деньгами Сечин передал Улюкаеву не в офисе "Роснефти", где они встречались, а в тот момент, когда министр только подъехал к офису. По словам экс-главы службы безопасности "Роснефти", уже после этого Сечин и Улюкаев поднялись в офис и беседовали там минут 15-20.

Та часть показаний Феоктистова, которая в итоге была оглашена прокуратурой в суде в понедельник, в целом совпадает с теми показаниями, стенограмму которых сумела получить Русская служба Би-би-си, но некоторые детали на заседании не упоминались - в частности, обвинение не стало уточнять, откуда Феоктистов взял деньги.

Из показаний свидетеля также следует, что это Улюкаев позвонил Сечину на стационарный телефон, чтобы договориться о встрече, и глава "Роснефти" сообщил Феоктистову, что министр на этой встрече настаивает. При этом сам Улюкаев говорит, что, напротив, это Сечин настойчиво приглашал его в свой офис, обещая показать компанию.

В показаниях говорится, что деньги обработали специальным раствором и сложили в сумку, которую затем передали Улюкаеву. В итоге министра задержали на основании заявления, составленного на него Сечиным и Феоктистовым - при этом последний не смог с уверенностью сказать, кто именно писал этот документ.

Под заявлениями стоят подписи как Сечина, так и Феоктистова, но написано оно было от лица последнего. При этом сам экс-глава службы безопасности "Роснефти", выступая в суде, сказал, что заявление писал сам Сечин, а он свою подпись поставил только потому, что его к этому обязывала должность. Феоктистов не вспомнил, кто и как передал письмо в ФСБ.

"Остальное ему неинтересно"

Также прокурор сослался на показания директора департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрея Баранова, который заявил, что Улюкаев искал способы исключить участие компании в приватизации "Башнефти", но потом изменил свою позицию. Сторона обвинения считает, что именно за это министр и получил деньги.

Обвинение также прокомментировало позицию самого Улюкаева, который настаивает, что стал жертвой провокации. "Подсудимый не смог объяснить, для чего Сечину потребовалось совершать против него провокацию, у Сечина не было оснований для провокации", - считают в прокуратуре.

Прокурор, как и Сечин с Феоктистовым, утверждает, что именно Улюкаев стал инициатором встречи с главой "Роснефти" в день своего задержания. По мнению стороны обвинения, на этой встрече они говорили обо всем кроме приватизации "Башнефти", ради обсуждения которой министр вроде бы приехал к Сечину.

Слова Улюкаева о том, что он ехал к Сечину обсуждать поручение президента, прокуратура расценила как попытку завуалировать истинную цель приезда. Также сторона обвинения критично отнеслась к предложенному Улюкаевым объяснению, согласно которому Сечин был крайне настойчив и обещал показать диспетчерский пульт "Роснефти".

Прокуратура отмечает, что в итоге никакой диспетчерский пульт Сечин так и не показал, а Улюкаев так и не спросил о нем. "Улюкаев уже получил два миллиона [долларов], а остальное ему просто неинтересно", - утверждает прокурор.

Он также считает, что предложенная Улюкаевым версия не соответствует реальным обстоятельствам, так как Сечин просил у Улюкаева прощения - но он не был исполнителем поручения президента и, соответственно, извиняться за затягивание выполнения этого поручения ему не нужно было.

Кроме того, продолжил прокурор, Сечин говорит, что некое задание уже выполнено - при этом поручение президента по приватизации Сечин к тому моменту (14 ноября 2016 года) выполнить не мог, поскольку приватизация состоялась лишь в декабре того же года. Прокурор считает, что фразу Сечина "задание выполнено" Улюкаев "пытается забыть как страшный сон".

Также обвинение считает несостоятельной версию Улюкаева, согласно которой он думал, что в сумке находится вино, которым Сечин его обещал угостить. Прокурор напомнил, что сумка весила 22 килограмма - а это "два ведра вина". Однако, отмечает обвинение, Улюкаева это не удивило и, более того, благодарить Сечина он не стал.

Показания самого Сечина в суде использованы не были, так как он не явился ни на одно из четырех заседаний, на которые его вызывали, а против оглашения показаний, данных им в ходе следствия, выступила защита Улюкаева. Тем не менее прокуратура считает, что и без них вина подсудимого полностью доказана.

"Бетонная комната"

Защита Улюкаева в свою очередь акцентировала внимание на том, что в полномочия Улюкаева не входило принятие решений о приватизации - это прерогатива правительства. Таким образом, он вопреки позиции прокуратуры не мог просить взятку за такое решение - только за помощь в том, чтобы добиться такого решения, считают адвокаты.

По их мнению, прокуратура фактически меняет существо предъявленного Улюкаеву обвинения, хотя обвинение - "бетонная комната", из которой выйти нельзя. Адвокаты считают, что, раз в обвинительном заключении речь идет о подготовке неких документов, то их надо проанализировать и выяснить, действительно ли они помогли "Роснефти" в приватизации.

Также защита прокомментировала заявление обвинения о том, что Улюкаев правил документы, касающиеся возможной приватизации "Башнефти", и вычеркнул оттуда важный для "Роснефти" пункт. Адвокаты отметили, что министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, и поэтому Улюкаев всегда правил документы.

Речь о редакционных правках Улюкаева о преимуществе покупки "Башнефти" "Роснефтью" - он вычеркнул эти слова из доклада в правительство. Обвинение считает, что так он показал Сечину, как может угрожать проведению дальнейших сделок "Роснефти" и помешать покупке "Башнефти". Защита же настаивает, что он лишь исполнял свои обязанности.

"Не надо быть семи пядей во лбу"

Адвокаты, как и обвинение, обратили внимание на показания, которые на закрытом слушании дал Феоктистов. По их словам, это единственный важный свидетель, показания которого цитировал прокурор, но и Феоктистов многое знает только со слов Сечина, показания которого в суде не оглашались.

Кроме того, считает защита, Феоктистов - заинтересованное лицо, так как его подпись стоит под заявлением на Улюкаева. Также адвокаты в отличие от гособвинения обратили внимание на то, что Феоктистов, по его собственным словам, сам нашел 2 млн долларов, чтобы передать их Улюкаеву, иэто тоже ставит под сомнение его беспристрастность.

Также защита напомнила про встречу в Гоа, во время которой, как полагало следствие, Улюкаев и требовал взятку. По мнению следователей, это произошло в тот момент, когда Улюкаев и Сечин играли на бильярде в компании председателя правления ВТБ Андрей Костина. Министр якобы показал главе "Роснефти" два пальца, приложив их к лацкану пиджака.

Защита отмечает, что на записи, сделанной оттуда изданием "Лайф", ясно видно, что в тот момент Улюкаев был без пиджака - он его снял и перекинул через плечо. Соответственно, прижимать пальцы к лацкану он не мог. Кроме того, защиту возмутило, что обвинение не вызвало в суд Костина как человека, который стоял совсем рядом с Сечиным и Улюкаевым.

Фото: TASS

"Не надо быть юристом и быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что свидетель Костин - наиболее важный", - сказал адвокат Тимофей Гриднев. По его мнению, раз следствие проигнорировало такого свидетеля - значит, он для следствия неудобен. Защита же не стала его вызывать, так как ее эта ситуация устраивает.

Адвокаты подчеркнули и факт неявки Сечина в суд. Они расценили его действия как отказ от обвинений. Ранее Улюкаев заявил в суде, что его министерство не имело права вмешиваться в деятельность коммерческих компаний. Из-за этого непонятно, почему Сечин воспринял якобы озвученную угрозу всерьез, а задать ему этот вопрос в суде не получилось.

Защита также заявила, что обстоятельства обращения в ФСБ носят признаки ложного доноса. По данным адвокатов, подпись Сечина стоит только на одной части заявления из двух, а Феоктистова - на обоих. Защита Улюкаева считает, что это была страховка на случай, если Улюкаев не возьмет деньги и заявление можно будет квалифицировать как ложный донос.

Также адвокаты обратили внимание и на процессуальные нарушения. По их словам, в первый раз Улюкаева допросили без адвоката, а в ходе осмотра места происшествия его права были нарушены. Полученные с нарушениями доказательства, как отмечает защита, не могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Все адвокаты Улюкаева попросили суд оправдать своего подзащитного.