Соловьев: Отправил бы своих детей в Сирию с автоматом

Соловьев: Отправил бы своих детей в Сирию с автоматом16
- 5.12.2017, 8:33
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У пропагандиста Соловьева четверо сыновей, но ни один из них пока не в Сирии.
Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" заявил, что отправил бы своих детей в Сирию с автоматами.
Ведущий выразил мнение, что вывод советских войск из Афганистана был ошибкой. После этого его спросили, отправил бы он туда своего сына.
"Я бы послал туда своего сына, и я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил… с автоматом", – сказал Соловьев.
У Соловьева восемь детей, четверо из них мужского пола.
В интервью "Комсомольской правде" телеведущий рассказывал, что его старший сын Александр учится в Лондоне.
Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска САР, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия, которая поддерживает президента САР Башара Асада.
В конце октября Reuters написало, что в течение первых девяти месяцев 2017 года в Сирии погиб 131 российский военный.