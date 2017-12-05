Минчанка в США: Здесь врачу миллион заработать несложно 3 5.12.2017, 8:39

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Белоруска рассказала, как сделала картеру медика в Нью-Йорке.

Героиня статьи на сайте CityDog.by работает в приемном покое скорой помощи в одной из клиник Нью-Йорка: «Пока я с вами разговаривала, потеряла около 150 долларов», – шутит собеседница CityDog.by.

«Я ОКОНЧИЛА МЕДШКОЛУ С ДОЛГАМИ В 120 ТЫСЯЧ. ЭТО НЕМНОГО»

– Из Минска в США я приехала с родителями в 1994 году. Стать врачом решила в возрасте 20 лет. Для начала получила бакалавра по биологии, потом были магистратура и медицинская школа.

Я – РА, Physician Assistant. Многие по названию ошибочно считают, что мы ассистенты врача, но на самом деле мы полноценные врачи. Вся разница в том, что мы работаем под супервайзингом врача MD. Получают РА, конечно же, меньше, чем MD, да и стоимость обучения ниже.

Ходят легенды о том, какие деньги приходится платить за обучение в медицинской школе и как долго отдавать долги, накопившиеся за период обучения и интернатуры. Медицина в США безумно дорогая – процедуры стоят дорого, зарабатывают врачи много, соответственно, учеба стоит недешево. Я окончила РА-школу с долгами в 120 тысяч долларов. Это относительно немного, у MD стоимость обучения достигает 200–300 тысяч, а порой доходит и до полумиллиона.

В целом быть врачом в США – это долгосрочный проект: сначала 10 лет учишься, потом 10 лет платишь долги за учебу. И все свои лучшие годы отдаешь делу: учебе, работе, повышению квалификации, практике. Чтобы вы понимали: неамериканский диплом врача в США не стоит ничего. Моя подруга окончила мед в Украине, уже работала врачом там, но приехала сюда и потратила еще 9 лет жизни, чтобы с нуля стать дантисткой.

ПОЧЕМУ В АМЕРИКЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ ДЕШЕВЛЕ

Я работаю в отделении скорой помощи, не езжу на вызовы. У нас 24 часа в сутки дежурит служба охраны. Если кто-то захочет побуянить, его быстро успокоят.

В целом вызывают «скорую» разные люди. Средняя стоимость «довоза» на карете 911 от дома до ближайшего госпиталя – около 300 долларов, эту сумму потом вносят в финальный счет за лечение. Поэтому многие люди предпочитают не вызывать 911 – исключительно в самых экстренных случаях. Если нужна помощь, стараются сами ехать в отделение скорой помощи. При этом помощь оказывают всем одинаковую, вне зависимости от наличия страховки и социального положения. Сначала – лечение, потом – счет.

Счета за лечение выставляют огромные. Но их всегда можно сбить в несколько раз, особенно если доход низкий. Или если нанять хорошего адвоката. И потом счет можно платить в рассрочку хоть всю жизнь: выплачивай каждый месяц какую-то сумму, и тебя никто не тронет.

Помогает ли реформа здравоохранения? Obama Care, как и любая заморочка демократов, устроена по принципу «средний класс и богачи должны кормить всех остальных». В данном случае – лечить. На самом деле Obama Care выгодна только в том случае, если ты болен и от врачей не выходишь. Если ты здоров, как бык, или пару раз в год страдаешь насморком, Obama Care –это выбрасывание денег.

Больниц все стараются избегать по максимуму. Один день в больнице будет стоить минимум пару тысяч долларов, а то и 5–6 тысяч. Так что большинство занимается самолечением: если болит голова, пьют ибупрофен, если сильно заболел – антибиотики. Чаще всего этого хватает.

РЕЦЕПТЫ, ССОБОЙКИ, ВЗЯТКИ ВРАЧАМ

Важно понимать, что есть два вида лекарств: over-the-counter (OTC), то есть через прилавок, и prescription drugs. Первые можно купить, просто придя в аптеку и взяв с полки. Для того чтобы купить вторые, нужно сначала сходить на прием к своему врачу, чтобы он их выписал. Иногда весь смысл похода к врачу – выписать рецепт. Просто в американских аптеках никогда и ни за что тебе ничего не продадут без рецепта. Хотя на Брайтон-Бич могут (смеется).

Если уж пациента пришлось госпитализировать, то в больничных стенах он проводит максимально короткий срок. Если нет острой необходимости в пребывании в стационаре, сразу выписывают. Со сломанной ногой по три недели точно никто не будет оставлять. После операции на мениске домой отправляют в тот же день. После родов – пару дней в палате и тоже домой.

Носят ли передачи родственники? А смысл, если в госпитале находятся в основном от нескольких часов до нескольких дней? Да, кормят в американских больницах просто: сок, каша, булочки.

Персонал более вежливый, наверное, чем в белорусских клиниках. Потому что санитарки получают около 70–80 тысяч долларов в год. Дают ли американским врачам взятки? Бессмысленный вопрос. Потерять лицензию – это катастрофа, никакая взятка этого не покроет.

ПОЧЕМУ Я (НЕ) УСТАЛА РАБОТАТЬ В СКОРОЙ ПОМОЩИ

Скорая помощь – это школа жизни, но мало кто хочет связать с ней судьбу. Это один сплошной дурдом. За 4 года, проведенных в нем, я настолько устала, что уже в ближайшее время планирую перейти на работу в медицинский офис. В Америке врач может работать на себя: открыть свой личный офис и принимать людей.

У нас нет поликлиник, как в Беларуси, все врачи работают автономно друг от друга. Любой врач, который получил степень MD и лицензию врача, уже может открывать свою практику. Ему супервизия не нужна. Большинство врачей половину дня работают в госпитале, а вторую половину принимают пациентов в своем офисе. Так выгоднее, да и различный опыт получаешь.

Выгодно в первую очередь финансово. За овертайм нам неплохо переплачивают. Иногда остаешься, чтобы заработать больше денег, иногда просто приходится из-за нагрузки. Порой за 14-часовой рабочий день с надбавками выходит около 600 долларов.

Сначала впахиваю на работе, потом еду куда-нибудь. За это время уже стран 20 посетила и половину штатов США. Получается, что отпуск каждые 2–3 месяца.

Вообще, врачи в США небедные люди. В год в среднем специалист получает 200–300 тысяч долларов. Пластические хирурги – еще больше. Так что врачу миллион заработать несложно.