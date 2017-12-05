Солдатские матери напугали Мингорисполком одним словом 3 5.12.2017, 8:55

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Активистки будут еще раз добиваться регистрации организации.

На сегодняшний день в Беларуси действует общественная организация солдатских матерей, которая сотрудничает с Министерством обороны страны.

О создании в Беларуси альтернативного объединения, которое бы занималось проблемными случаями в армии и отслеживала условия службы солдат в армии, объединив под своей эгидой солдатских матерей Беларуси, «Народной Воле» рассказала правозащитница Наталья Горячко.

По ее словам, перед тем, как публично объявить о создании «Комитета солдатских матерей», она провела консультации с представителями Минобороны Беларуси, где встретила полное понимание и поддержку со стороны военных.

После этого состоялось учредительное собрание новой организации, были подготовлены регистрационные документы.

- С нашей стороны, как казалось, все было сделано правильно, - рассказывает Наталья Горячко. - Мы хотели зарегистрировать «Комитет солдатских матерей». С пакетом документов я отправилась в Управление регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома. Там выяснилось, что на сегодняшний день при регистрации общественной организации в ее названии нельзя использовать слово «Комитет». Это запрещено законом.

Отмечу, что рассмотрение документов заняло примерно один рабочий день. Об отказе в регистрации «Комитета солдатских матерей» мне было объявлено телефонным звонком, за час до конца рабочего дня. Поэтому я физически не смогла предоставить регистрационные документы новой организации повторно.

- Но ведь вы будете это делать, изменив название?

- Да, завтра я снова поеду в Мингорисполком. Поскольку закон требует, чтобы в названии организации был отражен род нашей деятельности, то мы решили зарегистрировать Социальное правозащитное учреждение: «Объединение матерей военнослужащих: «Наше право».

- Наталья, как вы полагаете: проблемы на этапе регистрации новой организации, связаны с чисто техническими вопросами или в этом есть какие-то «подводные камни»?

- Надеюсь, что это чисто технические моменты. Но, насколько я могу судить после диалога с чиновниками в Мингорисполкоме, там настроены так: для них важно, чтобы в названии не было сочетания «солдатские матери». Почему - это уже другой вопрос.

В любом случае, мы будем добиваться официальной регистрации и работать над вопросами, связанными со службой в современной белорусской армии.