Как белорусу доехать до Берлина за три евро 2 5.12.2017, 8:59

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Самые дешевые варианты европейского отпуска для этой зимы.

Зимой переезд или хотя бы путешествие становится необходимым вариантом для нормального существования. Сайт citydog.by нашел варианты дешево уехать на несколько дней.

НА АВТОБУСЕ ПО ЕВРОПЕ ЗА 3 ЕВРО

Литовский офис автобусной компании Eurolines до 7 декабря продает билеты на автобусы бизнес-класса до Берлина за 3 евро. Чем не повод устроить себе февральский тур по Европе в компании 50 незнакомых вам людей? Билеты за 3 евро продаются до 7 декабря, а путешествовать по ним можно в феврале.

ПОЛЕТЫ ПО АЗИИ – 4 ДОЛЛАРА, ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ – 10 ДОЛЛАРОВ

Лоукост Air Asia предлагает заранее запланировать путешествие на следующий, а то и 2019 год. До 10 декабря авиакомпания распродает места на свои рейсы: по Азии можно полетать за 4 доллара, а улететь из Азии можно за 10.

Полетать за такие гроши можно с 7 мая 2018 года до 31 января 2019 года. Так что, если спланировали нынешний Новый год, подумайте еще и о следующем.

ИЗ ПОЛЬШИ В СКАНДИНАВИЮ ЗА 1 ЕВРО

Лоукосты не пускают в Беларусь, наверное, именно поэтому. Ryanair запустил распродажу на рейсы Вроцлав – Осло и Гданьск – Орхус за 1 евро на некоторые даты в декабре. А раз декабрь только начался, то у вас есть реальный шанс спрятаться от холода в другом холоде.

ИЗ МИНСКА В БАРСЕЛОНУ И ОБРАТНО ЗА 190 ЕВРО

Летом летим в Барселону, потому что авиакомпания Vueling предлагает сделать это за 190 евро. Вернуться обратно тоже входит в стоимость. Если хотите остаться в Барселоне – полет в одну сторону стоит 89 евро. Единственное, путешествия придется подождать: по таким ценам Vueling продает билеты на лето 2018 года.

Для сравнения, полет в Барселону и обратно рейсом Belavia летом 2018 года обойдется в 284 евро.