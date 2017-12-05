Подарок с неба: Радуга в Тайване претендует на Книгу рекордов Гиннеса 1 5.12.2017, 9:11

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Эффектное явление продолжалось почти девять часов.

В интернете появились фотографии самой длинной, на сегодняшний день, радуги.

Соответствующие фотографии выложили профессор и студенты Университета китайской культуры в горах Тайбэя, передает ВВС.

"Это было удивительно ... Это казалось подарком с неба ... Это очень редкое явление!" - сказал Чу Кунь-Сюань, профессор кафедры атмосферных наук университета.

Профессор вместе со студентами университета документировали явление природы. По их наблюдениям, а также фото и видеозаписям радуга продолжалась с 6:57 до 15:55 - 8 часов и 58 минут.

Радуга претендует на заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Если это подтвердится, то радуга с гор Тайбэя побьет предыдущий рекорд самой длительной радуги, установленный в Йоркшире, Англия, 14 марта 1994 года. Та радуга продолжалась 6 часов.