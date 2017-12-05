Замминистра труда объяснил, почему белорускам нужно рожать «за себя и за того парня» 4 5.12.2017, 9:18

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Александр Румак

Правительство поделилось очередным демографическим «рецептом».

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак не согласен с тем, что Беларусь ждут проблемы с рождаемостью, пишет gazetaby.com.

Об этом он заявил в понедельник в Минске на презентации предварительных итогов социологического исследования, которое касается рождаемости в меняющихся социально-экономических условиях.

Выступая на мероприятии, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская привела данные одного из исследований: социологи пришли к выводу, что к 2050 году в 143 странах мира будет один ребенок на одну женщину. Она отметила, что проблемы с рождаемостью особенно характерны для стран Европы, и Беларусь попадает в этот же тренд.

Профессор факультета философии и социальных наук БГУ Ольга Терещенко обратила внимание, что сейчас в Беларуси в детородный возраст вступают те, кто родился в начале 2000-х годов. А тогда была демографическая яма и уровень рождаемости так и выглядел: один ребенок на одну женщину.

Александр Румак не согласился с «нерадужной перспективой» и заметил, что у нас стало рождаться больше вторых детей.

— Питаю надежду, что до 2050 года эти установки (на рождение вторых и последующих детей. — ред.) не изменятся. Если уменьшилось количество женщин детородного возраста, то женщинам, которые есть, извините, нужно больше рожать детей. Есть такое выражение: «За себя и за того парня». В нашем случае получается: за себя и за другую женщину, — заявил замминистра труда.

«Говорить женщине, что ей нужно «рожать за того парня» — это, извиняюсь, наглость»

Острословы в Сети тут же вспомнили слова главы государства о том, что «каждый рожденный третий ребенок, четвертый и далее — его».

«Пусть тогда берет на себя их содержание и дарит мамам квартиры», — предлагает форумчанин на talks.by.

Многие участники дискуссии не разделяют радужные надежды замминистра труда:

«162000 семей с детьми за чертой бедности, а это больше, чем полмиллиона человек. И почему рожать не хотят, непонятно».

«Вы зп по году выплатить не можете, все предприятия разрушили, работы нет. Кто в здравом уме рожать будет? В природе, если у вида нет кормовой базы, вид перестает плодиться».

Нашлись голоса и в поддержку мнения Александра Румака:

«Дети — это самые грамотные инвестиции в собственную достойную старость. Это вам любой из семьи Ротшильдов подтвердит».

Один из форумчан заметил: «Говорить женщине, что ей нужно (про «рожать за того парня») — это, извиняюсь, наглость. Это РБ нужно, а не конкретным людям. Открывайте двери для эмиграции, если не справляетесь. Только кто поедет?»