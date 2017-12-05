Без срока давности: За что убили экс-диктатора Йемена 5.12.2017, 9:28

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Фото: ЕРА

Али Абдалла Салех использовал страну, как «дойную корову».

Мир облетели кадры того, как проиранские повстанцы в столице Йемена Саны тащат в одеяле по улице тело экс-диктатора страны Али Абдаллы Салеха с простреленной головой. Тянущие труп люди в восторге, они проклинают экс-диктатора, называют его воплощением зла и благодарят Аллаха за его гибель, пишет liga.net.

В течение 33 лет, с 1978 по 2011 год Али Абдалла Салех был руководителем сначала северного Йемена, а после объединения страны в 1990 году с бывшим просоветским Южным Йеменом - стал первым руководителем объединенного государства. В ходе краткосрочной гражданской войны в 1994 году Салех окончательно подорвал позиции бывших южнойеменских социалистов, восставших из-за маргинализации интересов южных кланов. Ситуацию на всей территории страны, где существует множество племен и кланов, живущих по своим законам, Салех никогда не контролировал. Но это не помешало ему вывести десятки миллиардов долларов из самой нищей на Аравийском полуострове страны за рубеж, став одним из богатейших людей в регионе. В феврале 2015 года, уже после падения режима диктатора, эксперты ООН обнародовали доклад, в котором сообщили, что Салех заработал на различных коррупционных схемах - в частности откатах от нефтегазовой отрасли и разворовывании бюджета - от 32 до 60 млрд долларов, деньги осели на счетах в 20 странах.

Для США Салех был важным союзником в регионе в борьбе с Аль-Каидой, особенно после того, как американский эсминец "Коул" был атакован в октябре 2000 года в йеменском порту Аден катером со смертниками и взрывчаткой на борту, в результате чего погибли 17 американских военнослужащих. Возможно, из-за стратегического положения Йемена США долго закрывали глаза на коррумпированность режима Салеха и массовые нарушения на президентских выборах в 1999 и 2006 годах.

Арабская весна 2011 года положила конец спокойному правлению Салеха. После успеха революции в Египте в Йемене начались акции протеста против диктатора, которого обвинили в попытке передать власть сыну. Салех пытался успокоить демонстрантов, заявив, что не собирается баллотироваться на следующих выборах, но в отставку уйти отказался. Несколько месяцев демонстранты выходили на улицы ряда городов страны, требуя отставки. Силовики неоднократно открывали огонь по протестующим. В то же время некоторые генералы и племена страны отказали Салеху в поддержке и перешли на сторону оппозиции, диктатор послал на их подавление армию, йеменские города превратились в арены сражений и правительство полностью утратило контроль над пятью провинциями.

В ноябре 2011 года после давления со стороны Саудовской Аравии, США и ЕС Салех согласился передать власть своему вице-президенту Абд-Раббу аль-Хади, который был избран президентом на безальтернативных выборах 2012 года, получив 100% поддержки. К тому времени страна уже трещала по швам. Ряд районов в южной Йемене были захвачены джихадистами Аль-Каиды и сепаратистами, мечтающими о восстановлении независимости Южного Йемена, на севере ряд районов оказался под контролем движения Ансар Алла, ориентирующегося на Иран и враждебного Саудовской Аравии, которая поддерживала президента аль-Хади, в водах у йеменского побережья хозяйничали пираты. Раскол усиливался из-за разнородности Йемена - помимо племенного деления, долгое время северный и южный Йемен существовали как отдельные государства, и если на севере доминируют шииты-зейдиты, сочувствующие Ирану, то на юге - мусульмане-сунниты, среди которых легче найти союзников враждебной Ирану Саудовской Аравии.

Нынешний президент Йемена Хади - ставленник Саудовской Аравии

Фото: ЕРА

Салех, недовольный своим положением после отставки в 2011 году, пошел на сговор с движением Ансар Алла, несмотря на то что во время пребывания у власти беспощадно воевал с ним целых 7 лет. Участников Ансар Алла также называют хуситами - по имени первого предводителя движения шейха Хуссейна аль-Хуси, которого йеменские силовики убили в 2004 году, в самом начале восстания Ансар Алла.

В 2014 году Салех и верные ему силы йеменской армии поддержали хуситов, позволив им занять столицу Йемена Сану. Президент аль-Хади бежал из столицы и обратился за помощью к Саудовской Аравии. Последняя, в лице нынешнего наследного принца Мохаммед ибн Салмана отреагировала жестко - под антииранскими лозунгами была создана коалиция против хуситов, куда вошли аравийские монархии, Иордания и некоторые другие суннитские государства. В феврале 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией начала интервенцию на территорию Йемена, чтобы восстановить власть президента аль-Хади, отбила у хуситов крупнейший портовый город Аден, но север страны, где живут мусульмане-шииты, вернуть под контроль так и не смогла. Президент аль-Хади в 2015 году обвинил Иран и Россию в поставках оружия хуситам.

Военная ситуация в Йемене на 14 июля 2017 года: зеленым отмечены территории под контролем проиранского движения хуситов, красным - просаудовского правительства, а белым - Аль-Каиды (карта - wikipedia.org)

Война в Йемене продолжается и до сих пор. Коалиция продолжает бомбить города под контролем хуситов и проводить локальные наступательные операции, хуситы обороняются и обстреливают территорию Саудовской Аравии баллистическими ракетами, пытаются топить саудовские суда в Красном море. В этом конфликте погибли только по состоянию на январь 2017 года более 10 тысяч человек, среди них 1400 детей, еще 40 тысяч человек получили ранения. Многие из этих людей стали жертвами бомбардировок городов Северного Йемена, которые осуществляет саудовская авиация. ВВП страны упало с 43 млрд долларов в 2014 году до 27 млрд долларов в 2016 году. Картину гуманитарной катастрофы дополняют нехватка медикаментов, еды и воды, распространение болезней.

Женщина у граффити с протестом против бомбардировок городов Йемена саудовской авиацией

Фото: ЕРА

На прошлой неделе Салех неожиданно решил перейти на сторону саудовской коалиции. Пока не ясно, что стало мотивом для этого - возможно, политика "кнута и пряника" Саудовской Аравии. Хуситы не могли простить такого предательства, на выходных в столице Йемена Сане развернулись настоящие бои со сторонниками Салеха, сотни человек погибли. Сегодня при попытке покинуть подконтрольные хуситам территории экс-диктатор погиб во время перестрелки. Среди убитых оказался также Ясир Авади, секретарь партии Салеха Всеобщий народный конгресс, а сын диктатора Халед попал в плен к хуситам.

Как отмечает украинский эксперт по Ближнему Востоку Александр Мишин, убийство Салеха, выгодно, прежде всего, Ирану. "Убийство Салеха разрушает только что зародившийся союз его сторонников с Саудовской Аравией, что осложнит задачу для саудитов по восстановлению контроля над Йеменом. В среде хуситов действия сторонников Салеха восприняли, как удар в спину и попытку государственного переворота. Вероятно, брокером в вопросе перехода Салеха на сторону Эр-Рияда выступал местный йеменский олигарх аль-Ахмар, имеющий тесные контакты с Эр-Риядом. В настоящее время сторонники Эр-Рияда во главе со свергнутым президентом Абд-Раббу аль-Хади ведут боевые действия с хуситами на разных участках фронта в провинциях Таиз, Ибб, аль-Байда, Маариб и аль-Джавф, но пока значительно прогресса у них нет. Саудовская Аравия и ее союзники планировали провести наступление на столицу Йемена Сану, а Салех и его силы должен был стать пятой колонной в городе. Как видно сейчас, этот план на грани краха. Также очевидно, что Иран не прощает предателей, и жестоко с ними расправляется. Наконец, смерть Салеха - это один из важнейших поворотных моментов в истории Йемена. Салех, несмотря на всю его противоречивость был создателем единого Йемена, которым правил авторитарно", - говорит Мишин.

Проиранские боевики-хуситы со своими детьми на улицах Саны

Фото: ЕРА

Али Абдалла Салех войдет в историю самого густонаселенного и нищего государства Аравийского полуострова как лидер, ставший жертвой собственной алчности и политических интриг. И скорее всего, как первый и последний президент единого Йемена, так как в последние годы эту страну уже сложно назвать хоть в чем-то единой - республика превратилась в арену противостояния между Ираном и Саудовской Аравией, которые воюют здесь преимущественно чужими руками в так называемой proxy war. Северный Йемен контролируют проиранские хуситы, южный - просаудовское правительство, местные племена и Аль-Каида, а линия фронта не сильно отличается от границы между Северным и Южным Йеменом, существовавшими до 1990 года. Конца и края войне не видно. Во многом ответственность за такое трагическое положение Йемена лежит на Салехе, который приложил минимум усилий для создания монолитного государства, но максимум для разграбления его ресурсов.