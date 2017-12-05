Любовь Лунева: Народ называет БТ «брехучкой» 1 5.12.2017, 9:41

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Любовь Лунева

Люди в Беларуси доверяют независимым СМИ.

Суд Советского района Минска признал Любовь Луневу и Дмитрия Кравчука виновными по ст. 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ) и наказал журналистов штрафами в размере 40 базовых величин (920 руб.) каждому.

«С сегодняшним судебным приговором мы можем поспорить», – говорит Любовь Лунева в «Горячем комментарии» на телеканале «Белсат».

По словам журналистки, у милиционеров, которые составили протоколы, не было доказательств.

«Они не нашли ссылку, где мы использовали те снимки, которые делали у Советского суда, – говорит она, – Милиционеры говорили, что они якобы видели сюжет на сайте «Белсат», но ни ссылки, ни скриншота суду они не представили».

Любовь Лунева говорит, что государство идет на все, чтобы лишить белсатовцев возможности выполнять свои журналистские обязанности.

«Ко мне иногда обращаются продавцы на Комаровском рынке, еще где-то, и говорят: знаете, оперативники просили, что если вы увидите журналистов Белсата, позвоните по этим номерам», – рассказывает журналистка.

Но народ от этого государству доверять не начинает:

«Когда мы пришли на прошлой неделе на общественные слушания во Фрунзенском районе, то люди сразу спросили у нас: «А вы не из брехучки»? Я даже не нашлась, что ответить – я не знала, что народ сейчас так называет БТ».