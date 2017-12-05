«Деньги в долг до зарплаты»: Как не попасть в руки мошенникам 5.12.2017, 9:49

Секреты и хитрости микрозаймов в Беларуси.

Достаточно часто приходится видеть объявления: «Кредиты даже для безработных», «Деньги до зарплаты». Небольшие суммы под немалые проценты могут выдавать так называемые микрофинансовые организации – МФО.

Насколько их деятельность легальна в Беларуси, какие ограничения существуют и как не попасть в руки мошенников, которые распространяют подобные объявления в интернете, Myfin.by выяснял вместе с экспертом юридической фирмы REVERA Ольгой Полозовой.

– Деятельность микрофинансовых организаций в Беларуси достаточно четко регламентирована указом президента от 30 июня 2014 г. №325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» и рядом документов Национального банка, принятых в его развитие.

При этом, в целях исключения злоупотреблений в данной сфере, указ №325 налагает множество ограничений и устанавливает жесткие требования к функционированию микрофинансовых организаций.

Так, если мы говорим о «потребительском финансировании», то выдавать микрозаймы физическим лицам на регулярной основе и на любые цели могут только ломбарды. Такие займы выдаются под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования. Причем взыскание в этом случае ломбард может осуществить сам, без обращения в суд, если сумма оценки такого имущества не превышает 100 базовых величин.

С 1 января 2015 года под регулярным предоставлением микрозаймов понимается деятельность по предоставлению трех и более займов в течение календарного месяца одному или нескольким заемщикам в сумме, не превышающей 15 тыс. базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.

Соответственно, из правового поля регулирования указа №325 выпадают операции по предоставлению в течение календарного месяца менее трех займов одному или нескольким лицам на сумму не более 15 тыс. базовых величин на каждого заемщика (т.е. двух и менее микрозаймов) – из-за отсутствия критерия регулярности. Т.е. индивидуальные предприниматели или юридические лица могут предоставить не более двух микрозаймов в течение календарного месяца без риска квалификации деятельности как регулярного микрофинансирования.

Кроме того, действие указа №325 не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих микрозаймы лицам, состоящим с ними в трудовых отношениях, банки и небанковские кредитно-финансовые организации и займы между физическими лицами без статуса индивидуального предпринимателя.

Также правом осуществлять деятельность по микрофинансированию наделены специальные фонды и потребительские кооперативы, которые выдают займы физическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства на бизнес-цели заемщика: финансирование предпринимательской деятельности, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ведение личного подсобного хозяйства.

При привлечении микрозайма у фонда или потребительского кооператива заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие его статус, например, доказывающие, что заемщик – физическое лицо, которое осуществляет ремесленную деятельность или выступает учредителем коммерческой организации и т.д. При этом потребительские кооперативы имеют право финансировать только своих членов

Все микрофинансовые организации должны быть включены в реестр Национального банка.

Законодатель ограничивает максимальную сумму заемщика перед МФО по договорам микрозаймов: она не может превышать 15 тыс. базовых величин. А вот минимальный и максимальный сроки выдачи микрозайма законодательно не установлены и регулируются внутренними правилами МФО и договором с заемщиком.

Кстати, в отличие, например, от России, где есть практика подписывать договор с такими организациями в электронном виде, указ №325 устанавливает особые требования к оформлению договора и выдаче микрозайма. В России заемщику достаточно заполнить форму-заявку на микрокредит на сайте МФО, а в ответ он получает СМС с кодом, введя который, он подтверждает свое согласие на получение средств и деньги приходят ему на карту.

Белорусское законодательство, в целом, все же достаточно осторожно подходит в заключению договора в электронной форме, предусматривая, что юридическую силу имеет только подлинный электронный документ, который подписан при помощи электронной цифровой подписи.

Что касается договора с МФО, то требования еще жестче, чем в обычном договоре займа. Во-первых, такой договор должен содержать ряд дополнительных, кроме предмета договора, существенных условий:

размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовая процентная ставка) по микрозайму и порядок его определения;

право заемщика на досрочный возврат по собственной инициативе микрозайма и порядок досрочного возврата;

указание на статус заемщика, дающий ему право на обращение за предоставлением микрозайма.

Во-вторых, до заключения договора микрозайма потенциальный заемщик обязан представить в микрофинансовую организацию письменное датированное и подписанное собственноручно или уполномоченным лицом подтверждение об ознакомлении с информацией об условиях договора микрозайма, возможности и порядке изменения его условий, порядке и условиях предоставления микрозайма, правах заемщика и его обязанностях, годовой процентной ставке по микрозайму и порядке ее определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением условий договора микрозайма, порядке досрочного возврата микрозайма по инициативе заемщика и т.д.

В-третьих, микрофинансовая организация обязана формировать и хранить перечень сведений и документов – досье на заемщика.

Кроме того, инструкцией о требованиях к содержанию утверждаемых микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов и порядке представления микрофинансовыми организациями информации о предоставлении микрозаймов, утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 776 предусмотрено, что микрофинансовая организация должна обеспечить наличие в местах заключения договора микрозайма печатных информационных материалов (буклеты, брошюры, памятки) об условиях предоставления микрозайма и другой обязательной информации.

Таким образом, предполагается, что местом заключения договора выступает не интернет-площадка или иной онлайн-ресурс, а физический офис, и заключение договора осуществляется в письменной неэлектронной форме. При этом, необходимо отметить, что договор займа считается заключенным только после непосредственной выдачи денежных средств заемщику.