В «ДНР»-«ЛНР» паникуют из-за действий украинской армии 5.12.2017, 9:54

Освобожденное ВСУ село Травневое

Фото: Алексей Годзенко, 24tv.ua

Ходят слухи о сливе территорий «республик».

Последние успехи ВСУ на Донбассе вызвали панику среди боевиков, а отвоевывать потерянные территории так называемые ДНР-ЛНР и россияне на данный момент не собираются. Вместе с тем, Украина пока делает недостаточно для того, чтобы получить больше симпатий населения оккупированного Донбасса. Такое мнение "Апострофу" высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук:

- Мы не видим каких-либо кардинальных изменений на оккупированных территориях. За последнюю неделю наблюдается незначительная эскалация, увеличение количества обстрелов. Но нельзя сказать, что на данный момент ситуация кардинально отличается от того, что было несколько месяцев назад.

Было подозрение, что "переворот" в так называемой ЛНР как то скажется на военной составляющей. Но я изначально говорил, что военная составляющая от "административной" весьма отделена на Донбассе, поскольку корпуса (1-й "армейский корпус ДНР" и 2-й "армейский корпус ЛНР") подчиняются не через какие-то военно-политические органы в этих квазиобразованиях, а непосредственно руководящему составу российской армии. Соответственно, какие-то интриги и заговоры не должны были сказаться на деятельности военных подразделений, что, в общем-то, и произошло.

Главная проблема у них состоит в выполнении тех задач, которые мы озвучивали еще в октябре. Стояла задача нарастить до конца года общую численность двух корпусов до 40-42 тысяч человек, а сейчас они кровь из носу пытаются хоть какие-то результаты продемонстрировать. Сегодня мы давали сообщение о том, что в Донецке, Макеевке и других крупных городах, которые контролирует ДНР, идет массированная информационная кампания по вербовке боевиков среди местного населения. Задействованы все ресурсы – объявления в общественном транспорте, расклеивание объявлений на билбордах и так далее.

То есть, они не теряют надежды выполнить эту задачу. Но, по тем данным, которые есть у нас, больше 37 тысяч им вряд ли удастся привлечь. То есть у них будет недобор в 5 тысяч человек как минимум. Это те задачи, которые им ставит российское командование.

Попытаются ли они вернуть те территории, которые за последнюю неделю заняли наши войска? Пока мы этого не видим. Не наблюдается серьезной переброски войск для проведения наступательной операции. Да, идет переброска бронетехники. Например, в район Светлодарской дуги, на окраинах Горловки. Там несколько бронегрупп – это то, что мы зафиксировали на минувших выходных. Было усиление в количестве до роты, но это абсолютно не те силы и средства, которыми можно проводить наступательную операцию оперативно-тактического уровня.

То, что они попытаются что-то сделать – я абсолютно не исключаю такой вариант, поскольку захват сел Травневое и Гладосово вызвал очень серьезную панику у боевиков. Мол, "укры" наступают, следующим будет Гольмовское, а российско-оккупационное командование просто сливает территории. Они пытаются погасить эту панику информационным способом, рассказывая о том, что ВСУ заняли в отвоеванных населенных пунктах очень невыгодную позицию, которая насквозь простреливается. Но поскольку эта кампания результатов не дала, то они начали раскручивать тему того, что сначала ВСУ захватили населенные пункты, а потом якобы ушли оттуда. Но понятно, что на фоне той информации, которую дает украинская сторона, включая видео, сообщения журналистов с тех территорий, где показывают работу наших военнослужащих с местным населением (раздача продуктов и так далее), мифы боевиков непонятно на кого рассчитаны. Но мы наблюдаем по соцсетям, что они очень сильно крутят эту тему, пытаясь всеми возможными способами поддержать дух "ватников".

Освобожденное ВСУ село Травневое

Фото: Алексей Годзенко, 24tv.ua

Что касается действий ВСУ за последнюю неделю, то они делают все сугубо в рамках Минских договоренностей. Эта территория по "Минску-2" должна контролироваться Украиной. То, что российские оккупанты фактически сорвали "Минск-2" через трое суток после подписания в феврале 2015 года и захватили эту территорию после того, как в Минске соглашения были уже подписаны – это второй вопрос. Сейчас можно сказать, что Украина принуждает оккупационные войска к соблюдению "Минска-2". Не более того. Тут, я считаю, не может быть никаких претензий. А все эти вопли со стороны России и сепаратистов – абсолютно неадекватное поведение, рассчитанное на сторонников "великого русского мира" и не более.

Что касается пропаганды боевиков, рассчитанной на жителей Донецкой и Луганской областей, которые проживают на территориях, контролируемых Украиной. Так называемая "гуманитарная программа по воссоединению Донбасса" работает с очень сомнительным успехом. То есть речь идет о десятках людей, которые начинают узнавать, как получать социальную помощь. Речь идет о единицах, желающих получить образование в "вузах ЛНР и ДНР". Тем не менее они (боевики и россияне, - "Апостроф") действительно ведут очень мощные пропагандистские акции и кампании. И это довольно стихийно действует на население Донбасса на прифронтовой полосе, которая контролируется Украиной. То есть там, где достаточно большое количество тех, кто не испытывает к Украине больших симпатий.

Здесь даже вопрос не в том, насколько эффективно действует эта гуманитарная программа, а почему Украина не отвечает адекватно. В первую очередь, в освобожденных районах, в прифронтовых районах на Донбассе мы должны проводить очень широкие гуманитарные акции и кампании. Хотя бы ради того, чтобы перетягивать к себе тех людей. Но эти кампании могут проводиться только после того, как мы комплексно решим проблему переселенцев. То есть это задача общегосударственного уровня. Это проблемы с обеспечением жильем, работой, интеграции этих людей в других регионах Украины. Только тогда такие гуманитарные акции действовали бы. К сожалению, у нас пока успехов на этом направлении нет.

Второе направление, очень важное. Мы должны выманивать оттуда молодежь для поступления в украинские вузы. Это и создание им преференций. Нужно проводить информационно-разъяснительную работу. То есть давать им понять, что с дипломами "вузов ЛНР и ДНР" у них будет возможность, в лучшем случае, уехать в Россию и пытаться там устроиться. А там тоже непонятно – сегодня дипломы признают, а завтра уже нет. А учеба в Украине – это, во-первых, возможность получить признанные в цивилизованном мире дипломы, во-вторых, возможность также рассчитывать на какие-то стажировки, на обучение в европейских странах и так далее. Тогда у них будет возможность трудоустройства.

Все, что касается переселенцев, должно делаться в комплексе. Если у нас будут действовать такие программы на территории Украины, то тогда уже можно будет проводить широкомасштабные акции, направленные на население оккупированных территорий. Я уверен, что тогда будут совершенно другие расклады.