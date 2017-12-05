Прожектеры 7 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

5.12.2017, 10:09

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Фото: belta.by

Почему в Беларуси пустуют «деревни будущего».

В своей приверженности масштабным, дорогостоящим, но при этом заведомо убыточным проектам наша власть очень последовательна и настойчива. И переубедить ее никак невозможно. «Деревни будущего» – очередной пример прожектерства.

Выступая 30 ноября на совместном заседании двух «палат национального собрания» заместитель премьер-министра Михаил Русый анонсировал «деревни будущего» в качестве нового этапа развития агрогородков. «За основу концепции «деревни будущего» берется актуальное состояние малой родины Александра Лукашенко – городского поселка Копысь Оршанского района Витебской области. По словам заместителя премьер-министра, «разработаны малые архитектурные формы, какие должны быть здания, если это плавательный бассейн и школа, то как их увязать в один комплекс, какое количество их строить и под какое количество людей». М. Русый признался, что эта идея «очень нравится» как руководству правительства, так и Лукашенко лично.

Понять все это можно: люди, которые не умеют зарабатывать деньги, да и управлять в современном понимании – тоже, должны придумывать некие «прожекты», которые всех якобы осчастливят в «светлом будущем». Это как большевики. Надо же как-то оправдывать свое несменяемое пребывание у власти. И если большевики за несколько десятилетий не добились никакого реального прогресса, то и мы «светлого будущего» с такими управленцами не дождемся.

Если вспомнить про агрогородки – предыдущий «прожект» властей – то заметно, что народ массово из городов в эти новые поселения не бежит. Ну будет теперь не просто школа, а школа «в едином комплексе» с бассейном. Ну, будет гипермаркет еще, да и вообще, как в Копыси. И что?

Возьмем, к примеру, Жодино. «Город, который насчитывает 70 тысяч жителей, расположен в 50-ти километрах от резиденции президента Беларуси, имеющий на своей территории мощнейший завод БелАЗ… не имеет даже штатных врачей», – пишет в своем письме в Минздрав председатель регионального центра инвалидов Минской области Республиканского общественного объединения инвалидов войны в Афганистане Александр Комаровский. Подозреваю, что бассейн с гипермаркетом в Жодино таки есть. Почему же не рвутся туда специалисты? Ставка начинающего врача – где-то в районе BYN200. Лучше уж в Минске охранником гипермаркета работать. Специалист со стажем тоже туда не поедет, поскольку потеряет все надбавки, которые выработал на старом месте.

Похоже, наши прожектеры опять начали решать проблему не с того конца. Дело не в отсутствии гипермаркетов, бассейнов и ледовых дворцов. Все эти и прочие подобные атрибуты сами по себе людей в деревню не привлекут, даже если ее назвать «деревней будущего». Привлечь людей могут достойные доходы и новые возможности. Ну, может еще хороший паб с дешевым пивом. Но только как дополнение к первому и второму, а не вместо. Ни того, ни другого, ни третьего наша власть не предлагает и предлагать не собирается, судя по выступлению Русого.

Вообще говоря, проблема эта не только наша, она общеевропейская. И, прежде чем рисовать «типовые проекты», наверное, стоило бы сначала изучить опыт соседей. Они яснее, по-моему, понимают суть проблемы.

Мэр отдаленной горной деревни Бормида в Италии обещает доплатить EUR2000 всем, кто захочет поселиться в этом живописном месте. Выплата гарантирована всем, кто снимет жилье на долгий срок или приобретет в деревне недвижимость, передает The Guardian. При этом снять жилье в деревне, находящейся на высоте 420 м над уровнем моря в северо-западной области Лигурии, можно будет всего за EUR50 в месяц (если хочется жилище попросторнее – за EUR120). Таким соблазнительным предложением мэр Даниэле Гальяно надеется предотвратить вымирание деревни на фоне массового оттока молодежи в города.

Деревушка Албинен в Швейцарии, на референдуме 30 ноября одобрила предложение платить по 25 тыс. швейцарских франков (USD 25,5 тыс.) каждому взрослому и 10 тыс. франков каждому ребенку из семей, решивших купить или построить здесь дом, пишет ВВС.

Из этих пример видно, что тут люди в Европе гораздо более адекватно понимают суть проблемы, чем наши бюрократы. И все бы ничего, но все их прожекты только мешают нормальному, естественному развитию страны. Во-первых, они стоят огромных денег, которых у страны, в принципе, нет. Соответственно под осуществление этих прожектов берутся кредиты. Не всегда прямо, иногда косвенно (типа на поддержание ЗВР), но берутся. Их надо отдавать. Таким образом происходит удушение тех направлений, которые вполне могли бы развиваться сами, без всяких внешних заимствований и госдотаций. Кроме того, «типовой проект», предписывающий строить «бассейн», ну или там «завод беленой целлюлозы», препятствует возникновению и развитию тех направлений, которые могли бы стать окупаемыми.

А к бассейнам наше село все же придет. И к индивидуальным, и к общественным. Но сначала надо уровень доходов подтянуть хотя бы до чешского. Начинать же дело не с того конца, значит заведомо загубить его.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»