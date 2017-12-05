Что делать, если машина замерзла и не заводится 5 5.12.2017, 10:19

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Советы экспертов для холодной зимы.

Синоптики утверждают, что нынешняя зима будет самой холодной в Европе за последние 100 лет. Наверняка, это отразится и на автомобилях. С ситуацией, когда машина морозным утром не заводится, сталкивались многие. Конечно, грамотный подход к подготовке авто к зиме существенно снижает вероятность таких проблем, но, тем не менее, страховку от них еще не изобрели. Поэтому редакция TAM.BY и Алексей Жук, специалист по продажам компании «МГ-БАЙ», подготовили инструкцию о том, как можно завести замерзший автомобиль.

Когда мы говорим о проблемах с замерзшим автомобилем зимой, нужно понимать, что их можно предупредить тщательной подготовкой к сезону. Если вы что-то упустили или вдруг случилось непредвиденное ЧП, есть несколько вариантов, как можно «реанимировать» автомобиль. Но, главное, не довольствоваться временными мерами и стараться как можно быстрее докопаться до сути проблемы и разобраться с ней. Обо всем этом комплексе действий мы вам и расскажем.

Заводим автомобиль в мороз

Зимой у вас не выйдет запрыгнуть в автомобиль, провернуть замок зажигания и лихо укатить в закат. В холодную пору машина требует более трепетного отношения и целой системы действий, способствующих тому, что она заведется как можно легче.

Во-первых, аккумулятор следует прогреть. Это можно сделать просто включив фары на 15-30 секунд. Такое действие запустит химическую реакцию в батарее, нагреет ее и повысит электрическую отдачу. Также можно включить обогрев стекла, громкую музыку или печку. Но не все сразу – это только увеличит нагрузку на аккумулятор.

Во-вторых, следует подать масло в двигатель, слегка повернув стартер, но не приводя всю систему в действие.

А теперь можно заводить машину: выжимаем сцепление и «газ», в случае инжекторного двигателя – просто сцепление. Если машина не заводится – не мучаем стартер, позволяем ему передохнуть и повторяем попытку через 15-30 секунд. Продолжаем до победного.

Если спустя продолжительное время ничего дельного не выходит, стоит признать, что с подготовкой автомобиля вы промахнулись либо случилось что-то фатальное и непредвиденное, и перейти к тяжелой артиллерии.

Тяжелая артиллерия

Какие вообще есть способы завести автомобиль в такой безвыходной ситуации?

В первую очередь стоит проверить высоковольтную проводку и при наличии влаги удалить ее. С этим вам поможет, например, спрей WD-40.

Если это не помогает – рано отчаиваться. Это значит, что нужна помощь коллеги-автомобилиста, который разрешит прикурить ваш аккумулятор от своего. Чтобы не терять много времени, заранее присоедините провода-прикуриватели к своей машине – это привлечет внимание других водителей. Они сразу видят, что вы в беде.

Важно соблюдать очередность подключения проводов. Сперва провод подключается к плюсовой клемме автомобиля-помощника, затем – к плюсовой клемме вашего. Крокодил от отрицательного провода подключаем к работающему аккумулятору, а потом к любой неокрашенной части другой машины.

Если все получилось и автомобиль работает, не глушите его несколько минут и лишь затем отключайте провода в обратной последовательности. Далее двигателю нужно прогреться, постепенно повышая обороты. Помните, что на холостом ходу аккумулятор неспособен достаточно сильно зарядиться — только при движении на оборотах более 1200. И не торопитесь включать печку – лучше слегка замерзнуть, чем потерять автомобиль снова.

Если прикуривание не помогло, пора доставать из багажника буксировочный трос. Он должен быть не длиннее четырех метров, без видимых повреждений и надрывов. Привяжите свой автомобиль к автомобилю вашего помощника, проверните ключ в замке зажигания, чтобы запустить мотор и снять блокировку руля. Затем следует выжать сцепление и переключиться на 2-3 передачу. При скорости в 20-30 км/ч начинайте плавно отпускать сцепление и автомобиль, если он исправен, заведется. Останется лишь просигналить вашему помощнику об этом.

Почему автомобиль не заводится

Если приведенный в действие стартер никак не запустит двигатель или же крутит его нестабильно, дело в аккумуляторе. Как решить проблему? Если вы последнюю ночь держали аккумулятор в тепле, клемы не загрязнены и не окислены, а прикуривание и буксировка не помогают – есть только один вариант. Придется купить новую батарею, лучше всего – с большей емкостью.

Если стартер не крутится при гарантированно «здоровом» аккумуляторе, сопровождая процесс неприятным шумом, значит, дело именно в нем. Решить проблему можно только заменой стартера.

Если стартер и аккумулятор исправны, но двигатель они крутят еле-еле, то, скорее всего, проблема в загустевшем масле. Оперативно решить этот вопрос не получится, нужно отогревать автомобиль в помещении либо ждать оттепели. Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, можно попробовать буксировать его, чтобы провернулся вал. Предупредить проблему можно грамотным подбором масла от «проверенных» брендов со значениями в индексе 0W или 5W. Также можно перед длительной стоянкой залить в картер 100-200 миллилитров бензина, чтобы разжижить масло. Однако к этой достаточно безобидной процедуре не стоит прибегать часто – современные двигатели весьма щепетильно относятся к тому, что в них заливают.

Опять же, если стартер и аккумулятор в порядке, а масло нужной консистенции, автомобиль может не завестись из-за того, что высокое напряжение не доходит до свечей из-за поврежденной проводки или деталей. Эту проблему лучше решить еще до зимы, но можно с ней справиться и в холодную пору водоотталкивающим спреем для проводки либо прокаливанием или заменой свечей, высоковольтных проводов, трамблера и индивидуальной катушки.

Также распространенной проблемой можно считать ситуацию, когда бензин заливает свечи или они становятся настолько грязными, что искра не может пробиться в камеру зажигания. Решить проблему можно несколькими способами. Первый – дать бензину стечь, затем несколько секунд покрутить двигатель стартером, выжимая педаль газа в надежде на то, что более-менее сухие цилиндры смогут схватиться и подтянуть за собой остальные. Еще один способ – чистка свечей, прокаливание либо их замена.

Как избежать проблем?

Во-первых, машину стоит подготовить к зиме. Ведь обычно проблемы с ней связаны именно с изношенностью каких-либо деталей, например, аккумулятора. Замените его перед началом холодного сезона.

Еще один классический способ – на ночь забирать аккумулятор в дом, где он и не замерзнет, и подзарядится. Если желания таскать в руках увесистую коробку по вечерам нет, то вас может спасти гараж. Даже если он неотапливаемый, в нем будет наверняка хотя бы немного теплее, нежели на улице.

На ночь на морозе лучше не оставлять машину на ручнике. Это чревато тем, что тормозные колодки могут просто-напросто примерзнуть. Справиться с этой проблемой без фена, который вы вряд ли носите с собой, непросто. Хотя народная смекалка нашла варианты для такой ситуации: нужно попросить другого водителя «подуть» на ваше колесо из выхлопной трубы.

В сильные морозы стоит раз в несколько часов прогревать двигатель. Это снизит вероятность того, что в нужный момент он откажется заводиться.

Еще одно обязательное правило для зимы – заправляться только на проверенных АЗС, в качестве топлива которых вы более чем уверены. Ведь именно некачественное горючее зачастую становится виновником проблем с автомобилем. Возьмите на карандаш народный совет: старайтесь держать топливо в баке в размере 50-60% от его общего объема. Это уменьшит количество конденсата, способного погубить автомобиль.

И не забывайте обрабатывать специальной смазкой замки, иначе машина не заведется просто из-за того, что вы не сможете попасть внутрь.

А как часто вам приходится заводить замерзший автомобиль и что вы в таких случаях делаете? Расскажите об этом в комментариях!