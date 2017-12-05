Минчане: Кредитная система слабенькая, можно попасть в кабалу 3 5.12.2017, 10:32

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Все больше белорусов живут в долг.

Жизнь в кредит все более популярна среди белорусов. С января жители нашей страны одолжили у банков на покупки почти миллиард рублей. Банки давно выполнили годовые планы и готовы давать в кредит все больше. Но, как известно, рано или поздно за все приходится платить, говорится в репортаже «Белсата».

Br 2,7 млрд. Столько белорусы должны банкам в виде потребительских кредитов. Последние месяцы сумма стремительно растет. Эксперты видят сразу несколько причин.

«Во-первых, снижение процентных ставок. То есть кредиты стали более доступны. Во-вторых, это рост доходов населения», – говорит старший аналитик «ALPARI» Вадим Иосуб.

Реальная заработная плата в октябре выросла на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как ни парадоксально, чем больше люди зарабатывают, тем больше готовы одалживать. Прежде всего на недостижимые ранее покупки.

Основной объем кредитов приходится на самые состоятельные регионы страны: Минск и Минскую область.

ЖИТЕЛИ МИНСКА

«Бывает, что-то ломается неожиданно, тот же телевизор. А сразу с нашими зарплатами мы не можем себе купить. Поэтому и пользуюсь, да».

«Ни одного кредита не брали, стараемся не брать, потому что ситуация экономическая непредсказуема и опасаемся».

«Кредитная система Беларуси слабенькая, можно попасть в кабалу».

Тем временем банки отмечают, что белорусы исправно выплачивают свои долги. Согласно статистике Национального банка, на 1 ноября проблемная задолженность составила чуть более одного процента от всего кредитного портфеля банков. Опасность кроется в другом.

«Когда такое кредитование длится долго, это становится фактором перегрева экономики. И рост кредитования отрицательно влияет на стабильность национальной валюты, способствует росту инфляции. От перегрева ситуация, я думаю, еще далека, хотя ускорение иностранной валюты мы уже наблюдаем», – говорит старший аналитик «ALPARI» Вадим Иосуб.

Еще один негативный фактор, который может повлиять на рост экономики, – директивное повышение зарплат.

О росте в следующем году заработной платы бюджетников заявила министр труда Ирина Костевич в программе «Контуры» на ОНТ:

«Планируется выйти в среднем на 18-год – при консервативном сценарии – на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост – а задача стоит 103,5 процента ВВП — то я думаю, 760 рублей в бюджетной сфере мы можем обеспечить».

Эксперты предупреждают, что рост зарплат уже превышает рост производительности труда. А это создает риски для ценовой стабильности и валютного рынка. Продолжение такой политики может привести к росту инфляции и обесцениванию национальной валюты.