Родители юных футболистов «Минска» оскандалились в Литве 9 5.12.2017, 10:40

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Белорусы фактически напали на тренера «Ливерпуля».

1 декабря команда «Минск»-2, составленная из ребят 2009 года рождения, играла на турнире Ateitis Cup против «Ливерпуля». К перерыву белорусы вели 1:0, но в итоге уступили 1:5. После матча представители белорусской команды потребовали проверить паспорта у соперников, так как четверо английских мальчишек по окончании встречи отправились играть за команду «Ливерпуля», которая на год старше, пишет tribuna.com.

По регламенту турнира подача протеста стоит 100 евро. «Минск-2» заплатил эти деньги, у тренера Владимира Киреенко приняли протест, но результат проверки оказался безрезультатным для белорусов: все ливерпульцы родились в 2009 году и могли участвовать в матче. Доказать факт «подставы» не удалось.

Что это за турнир?

Ateitis Cup проводился в Литве уже в восьмой раз. Это крупнейший футбольный фестиваль Восточной Европы. Согласно официальному сайту турнира, каждый год на Ateitis Cup приезжает более трех тысяч молодых футболистов из 18 стран Европы. Состав всегда очень представительный: силами меряются детские команды «Ювентуса», «Ливерпуля», «Боруссии» Дортмунд, «Динамо» Киев, «Милана» и других европейских клубов.

В нынешнем году турнир проходил в 11 возрастных группах и растянулся на два месяца – команды в Литву приезжали по очереди, возраст за возрастом. От Беларуси в Вильнюсе выступали 54 команды, представлявшие 16 клубов и футбольных школ. Медали взяли 6 команд. «Бронзу» завоевали футболисты «Минска» U-9 и U-6. «Серебро» – «Минска» U-14 и U-7, «Смены» U-8. А юные (U-7) минские «динамовцы выиграли «золото».

Было ли что-то примечательное в матче против «Ливерпуля»?

Вторая команда «Минска», составленная из ребят 2009 года рождения, попала в группу с «Ливерпулем», БАТЭ и местным «Таурасом». «Горожане» набрали 2 очка, заняли третье место и попали в утешительный раунд. В итоге команда Владимира Кириенко финишировала 14-й.

Что касается скандального матча с «Ливерпулем», то это был типичный детский футбол с обилием обоюдных ошибок. Благодаря тому, что все матчи турнира транслировались на «ютубе», в этом может убедиться любой. Стоит отметить, что в составе «красных» выделялось несколько ребят, которые чуть ли не на голову выше остальных. Впрочем, и у «Минска» были «великаны».

Что случилось потом?

По словам тренера Владимира Киреенко, «подставу» первыми заметили родители его футболистов. Сам же он спешил на матч второй своей команды и устраивать разборки не собирался:

– Папа одного мальчика увидел, как четверо игроков «Ливерпуля» переоделись и пошли играть за команду 2008 года рождения. Он знал английский и поинтересовался у английского тренера: «А парни 2008 года?» Оказалось, что да. Ему даже паспорт показали. И тут у родителей начались вопросы. После игры моей второй команды родители подошли ко мне и все рассказали, а также сообщили, что хотят подать протест. Скинулись по 10 евро и попытались сделать это сами, но руководство турнира не приняло их заявление, так как протест может подавать только тренер. Литовцы возмущались, почему родители за разъяснениями обращаются прямо к англичанам. В итоге я подал протест. После чего один из организаторов турнира рассказал, что в Европе принято, когда два возраста играют вместе. Например, на турнир везут ребят 2008-го и 2009-го годов рождения. Я извинился, и мы пожали друг другу руки. Да, это не совсем нормально. Считаю, дети должны быть в одинаковых условиях, но ничего страшного. Мы же играть приехали. Это самое главное. Во дворе ведь никто не смотрит на возраст. Одному пацану 10, другому – 8, третьему – 12. И все играют рядом. И родителям я об этом потом говорил. Но они хотят, чтобы дети побеждали, выигрывали медали и кубки. Я же готовлю футболистов.

Как на это отреагировал директорат турнира?

Спортивный директор Ateitis Cup Дайниус Гудайтис очень возмущен поведением белорусской стороны:

– Начну с того, что протесты в детском футболе вещь достаточно распространенная. И по регламенту нашего турнира любая команда в течение 30 минут после матча может заплатить 100 евро и опротестовать результат. В вопросе разбирается главный судья соревнований. Если протест удовлетворяется, деньги возвращаются. Но главное, подавать его должен тренер, а не родители.

Меня очень возмутило то, в какой форме родители пытались это делать! Выглядело все дико. Родители буквально набросились на тренера англичан и вели себя очень вызывающе. Я такое видел впервые. Их поведение было неприемлемым. В цивилизованном мире так себя не ведут. Это было настоящее хамство. Я им сказал: «Если не прекратите, мы вас выведем из манежа». Мне было стыдно за них.

– Как на это все реагировали англичане?

– А как может реагировать нормальный человек? Представьте, сидите вы после игры на трибуне, как вдруг к вам подбегает десяток родителей, окружает и начинает хамить! Они фактически напали на тренера! Заметили что-то, что вам кажется неправильным, скажите тренеру. Ведь только он может подать протест. Он, а не полу… не знаю, после вчерашнего они были или нет… Но бросаться на официальных лиц клуба – это перебор. Эти же самые родители пьянствовали в гостинице. Я понимаю, туристы и все такое, но так вести себя нельзя. Это дикарство. Нормальным языком объясняешь, а они не понимают. Мы уже отвыкли от такого…

Перед англичанами извинились за поведение белорусов, а скоро отправим «Минску» официальное письмо. Если еще раз такое повторится, эта команда к нам на турнир больше не приедет. Подобного поведения родителей мы больше терпеть не будем.

– Но ведь протест был принят.

– Конечно, но только от тренера. После чего была проведена проверка. Главный арбитр турнира провел паспортный контроль: все ребята оказались своего возраста. Протест был отклонен.

– А могут одни и те же футболисты выступать за разный возраст?

– Если проходят по возрасту. Не могут играть только те, кто старше. Если парень родился в 2009 году, но тренеры его привлекают к играм за 2008-й, ничего страшного. Главное, чтобы он был в заявке.

– На турнире были еще какие-то проблемы с белорусскими командами?

– Нет. Мы многих знаем уже не первый год и рады сотрудничеству.

– На нынешнем турнире было много подобных протестов?

– За два месяца, что шел Ateitis Cup, было подано всего два протеста. И оба были отклонены.

Какова реакция руководства «Минска»?

Неизвестно. По словам пресс-атташе клуба Александра Томина, генеральный директор Игорь Шлойдо от комментариев отказался.

Часто ли в детском футболе подают протесты?

По словам Киреенко, подобное периодически случается. Год назад тренер сам столкнулся с протестом на литовском турнире. Тогда проверяли белорусскую команду:

– Разгромили латышей 6:0. Тренер соперников был в шоке и потребовал паспортный контроль. Посадил детей на трибуну, дал каждому в руки паспорт и смотрел, как он ходит и проверяет персонально каждого мальчика. Естественно, никакой подставы не нашел и извинился.

Еще один случай произошел несколько лет назад. С ребятами 1997 года рождения ездил на турнир в Австрии. Команда была сильная, в ней тогда играли такие ребята, как Валера Громыко, Дима Бессмертный, Леша Иванов. В финале играли с румынами. После первого тайма ведем 3:0. Подбегает тренер соперников: «Паспортный контроль!» Дал ему паспорта – пожалуйста. Он выбрал нескольких игроков и стал проверять. Когда понял, что все в порядке, извинился и добавил: «Так, как вы играете, невозможно играть». А мы во втором тайме еще три забили.