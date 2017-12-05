Новая формула давления на Путина Тарас Березовец

5.12.2017, 10:46

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

И это будут не только санкции.

До февраля 2018 года сформируется архитектура политики США в отношении путинского режима.

И дело даже не в новом пакете антироссийских санкций (его примут в феврале), но и в продолжающемся расследовании спецслужб США относительно российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Парадокс, что избиравшийся с повесткой перезагрузки американо-российских отношений Дональд Трамп сегодня вынужден стать большим ястребом в отношении Кремля, чем сенатор Джон Маккейн.

К этому его будет подталкивать и продолжающееся расследование относительно бывших членов его администрации.

Показания экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна будут стимулировать Белый дом искать новую формулу давления на Путина. Отвлечение внимания и перевод акцентов – классический инструмент во время внутреннего кризиса.

Соответствующие сигналы уже пошли в полный рост. Советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер уже предупредил, что время жесткого разговора с Кремлем пришло. Причина – состояние дел в Сирии и вмешательство в европейские дела. Напомню, Сирия оставалась едва не единственной точкой, где США и Россия продолжали совместное сотрудничество в решении проблемы ИГИЛ.

И ведь руки Вашингтона еще не дотянулись до Северной Кореи. Мистически быстрый прогресс ядерной программы этого тоталитарного режима невозможен без поддержки извне. И ответ на вопрос, кто оказал КНДР соответствующую помощь, окажет непосредственное влияние на все последующие отношения США с Россией на ближайшие годы.

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