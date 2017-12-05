В России семилетние мальчики получили повестки из военкомата 7 5.12.2017, 11:12

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Дедушка одного из «призывников» собирается доставить внука к военному комиссару.

В России в Приморском крае три семилетних мальчика получили повестки из военкомата Уссурийска, сайт vestiprim.ru.

Они должны были стать на первоначальный учет. Выяснилось, что произошла техническая ошибка — городская больница передала «некорректные данные». Получалось, что мальчикам не 7, а 16 или 17 лет.

И хотя военкомат признал ошибку, он не уточнил, должны ли мальчики его посетить или в этом нет необходимости. Поэтому дедушка одного из «призывников» собирается с внуком-учеником 2-го класса прийти в военный комиссариат.