В Киеве задержан Михаил Саакашвили 15 5.12.2017, 11:23

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Cегодня в доме политика проходил обыск.

Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко заявил в эфире телеканала News One, что экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили задержали, пишет Гордон.

"Мы получили информацию, что его задержали. Ему вручили, или готовятся вручить, подозрение", – заявил Деревянко.

Адвокат Саакшавили Руслан Чернолуцкий в комментарии InfoResist подтвердил, что политик задержан.

"Мы не понимаем, в рамках какого дела вручено подозрение, и какие следственные действия там происходили до того, как было вручено подозрение", – сказал адвокат.

Cегодня в доме Михаила Саакашвили проходил обыск.