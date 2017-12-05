В Киеве задержан Михаил Саакашвили

В Киеве задержан Михаил Саакашвили15
- 5.12.2017, 11:23
- 8,426
Cегодня в доме политика проходил обыск.
Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко заявил в эфире телеканала News One, что экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили задержали, пишет Гордон.
"Мы получили информацию, что его задержали. Ему вручили, или готовятся вручить, подозрение", – заявил Деревянко.
Адвокат Саакшавили Руслан Чернолуцкий в комментарии InfoResist подтвердил, что политик задержан.
"Мы не понимаем, в рамках какого дела вручено подозрение, и какие следственные действия там происходили до того, как было вручено подозрение", – сказал адвокат.
Cегодня в доме Михаила Саакашвили проходил обыск.