закрыть
5 декабря 2017, вторник, 13:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Киеве задержан Михаил Саакашвили

15
  • 5.12.2017, 11:23
  • 8,426
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Cегодня в доме политика проходил обыск.

Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко заявил в эфире телеканала News One, что экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили задержали, пишет Гордон.

"Мы получили информацию, что его задержали. Ему вручили, или готовятся вручить, подозрение", – заявил Деревянко.

Адвокат Саакшавили Руслан Чернолуцкий в комментарии InfoResist подтвердил, что политик задержан.

"Мы не понимаем, в рамках какого дела вручено подозрение, и какие следственные действия там происходили до того, как было вручено подозрение", – сказал адвокат.

Cегодня в доме Михаила Саакашвили проходил обыск.


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора