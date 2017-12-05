Прокурор Ниццы: Деньги Керимова везли во Францию чемоданами 11 5.12.2017, 11:50

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Сулейман Керимов

Фото: AFP

В каждом чемодане было по €20 миллионов.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в понедельник, 4 декабря, сделал ряд заявлений, касающихся дела российского сенатора Сулеймана Керимова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов с покупки вилл на Лазурном Берегу, сообщает Nice Matin.

Прокурор, добивающийся помещения под стражу российского сенатора, утверждает, что в департамент Приморские Альпы были ввезены «чемоданы денег» Керимова, до €20 млн в каждом.

Издание «20 minutes», также со ссылкой на заявления прокурора Ниццы, добавляет, что общая сумма ввезенных во Францию средств Керимова составила от €500 млн до 750 млн. По версии прокуратуры, все деньги были перевезены через границу подпольно, с целью отмывания путем покупки вилл, оформленных на формальных владельцев. При этом декларируемая стоимость недвижимости оказалась намного ниже реальной.

Так, по версии обвинения, одна из вилл официально была приобретена за €37 млн, в то время как прежние владельцы выставляли ее на продажу за €150 млн. В итоге, считает прокуратура, к стоимости виллы добавились десятки миллионов евро наличными и до €5 млн комиссионных.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов путем мошенничества через приобретение вилл на Лазурном Берегу. Ранее телеканал France 3 сообщал, что сенатора обвиняют в недоплате €400 млн налогов за счет занижения стоимости недвижимости. Представители сенатора опровергают наличие у него недвижимости во Франции.

Ранее суд не стал арестовывать Керимова, ограничившись подпиской о невыезде. Сумма залога составила €5 млн. 5 декабря суд должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на выбранную меру пресечения. Прокуратура настаивает, чтобы сенатора поместили под стражу.