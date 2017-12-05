Декрет о «тунеядцах» показал свой новый оскал 20 Сергей Марцелев

5.12.2017, 11:48

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Наше государство превратилось в коммерческую лавочку.

Декрет номер три показал свой новый оскал. Теперь безработные, причисленные к социальным иждивенцам будут вынуждены платить полностью:

1) За детские сады. Сейчас родители платят за питание, придется оплачивать еще и 100 процентов коммунальных услуг

2) Образование детей. Ооо, здесь типичное повторение социального эксперимента Сталина, некторое время в СССР среднее образование было платным. Правда цель ставилась иная, насытить рынок труда выпускниками ремесленных училищ. Белорусская версия предполагает, что ПТУ тоже будут платные.

3) До сих пор не ясны критерии, кого запишут в "тунеядцы".

Что имеем в итоге? Где "социальное государство"? Это нарушение базовых норм Конституции. Сын отвечает за отца?

Следующим шагом заплатим за сапоги в армии патроны на полигоне. Это же не государство, а коммерческая лавочка.

Сергей Марцелев, «Фейсбук»