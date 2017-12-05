Шпионские страсти в Бресте: «Агенты 007» узнали рецепт смолы 14 5.12.2017, 12:01

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Обвиняемые в шпионаже свою вину признали и раскаялись.

В суде Ленинского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу о коммерческом шпионаже, передает корреспондент БелТА.

Суд признал 48-летнего жителя Бреста и 41-летнего жителя Минска виновными в совершении преступлений по ч.1 ст.254 УК (коммерческий шпионаж), а также ч.1 ст.14 и ч.2 ст.431 УК (покушение на дачу взятки в крупном размере).

Окончательно им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года и штрафа в доход государства в размере 400 базовых величин (Br9,2 тыс.).

Также с обоих фигурантов в солидарном порядке в доход государства в месячный срок будет взыскан стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере Br528. Имущество осужденных будет находиться под арестом до полной уплаты штрафов. Осужденные будут отбывать наказание по месту жительства.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу осталась прежней - подписка о невыезде и надлежащее поведение. Кроме того, суд вынес частное постановление, в котором обратил внимание руководителя СООО "СТиМ Брест" на активную гражданскую позицию и правовую сознательность работника предприятия, активные действия которого способствовали раскрытию преступления и изобличению виновных лиц.

На этом примере суд рекомендовал провести с работниками профилактическую работу по необходимости соблюдения законодательства Беларуси и ведению законопослушного образа жизни. О принятых мерах необходимо сообщить суду в месячный срок.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фигуранты этого резонансного дела незаконным способом получили сведения о технологии производства смолы и рецептуре краски, используемых для нанесения дорожной разметки, которые были разработаны и применялись при производстве СООО «СТиМ Брест».