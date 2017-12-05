В Сети появился видеоролик к 100-й годовщине провозглашения БНР 3 5.12.2017, 11:59

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Видеоролик также посвящен национальным символам - бело-красно-белому флагу и гербу «Пагоня».

Появился видеоролик "Скарб" к 100-й годовщине провозглашения Белорусском Народной Республики. Его создала компания Symbal.by и творческое объединение "Інакш", сообщает Еврорадио.

5 декабря 1917г в Минске начался Первый Всебелорусский съезд, который провозгласил право белорусского народа на самоопределение.

Видеоролик также посвящен национальным символам - бело-красно-белому флагу и гербу "Пагоня".