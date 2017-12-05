Искусственный интеллект научился превращать день в ночь, а зиму в лето 3 5.12.2017, 12:08

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Технологию протестировали на записях с видеорегистраторов.

ИИ отберет у нас не работу, ИИ полностью сотрет веру в то, что вы видите. Так выразился в Twitter редактор британского Wired Оли Франклин-Уоллис, увидев новый искусственный интеллект от исследователей из NVIDIA. Он способен так обрабатывать видео, что день превращается в ночь, а зима — в лето. И сделано это на примере довольно динамичных роликов с видеорегистраторов, пишет onliner.by.

На опубликованных учеными видеороликах сравниваются исходная картинка с обработанной ИИ. Заметно, что пейзаж в целом остается прежним, тогда как робот NVIDIA убирает снег, раскрашивает обочины в зелень и наделяет деревья листвой. К тому же обработке подвергается небо, с которого исчезают лишние облачка.

Технология еще не идеальна. Она обрабатывает покадровые изображения, некоторые объекты, например фонарный столб на 7-й секунде первого видео, подвергаются неправильной обработке. Но в быстро сменяющихся кадрах такие косяки довольно сложно заметить.