закрыть
5 декабря 2017, вторник, 13:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперт: Если экономика ляжет, у многих начнутся проблемы с выплатой кредитов

7
  • 5.12.2017, 12:21
  • 3,079

Согласно статистике Нацбанка, население Беларуси должно банкам внушительную сумму.

Только с начала года объем потребительских кредитов, выданных населению, увеличился на 1 млрд рублей. В целом же общая задолженность населения по этому виду кредитования на начало декабря составила 2,7 млрд рублей.

С чем связана такая кредитная активность белорусов? «Завтра твоей страны» опросило экспертов.

Финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха считает, что такая тенденция обусловлена сочетанием нескольких факторов.

– Во-первых, кредиты стали дешевле: процентные ставки снизились – соответственно для населения стали доступнее, – отмечает эксперт.

Во-вторых, реальные денежные доходы населения «стагнируют с учетом годовых темпов инфляции».

– В этой ситуации логично, что люди используют кредиты для совершения покупок, – объясняет аналитик.

Финансовый эксперт Владимир Тарасов считает, что Беларусь переживает лишь начало кредитного бума.

– Если говорить о рисках, то в будущем, если такая тенденция сохраниться, возможен риск перегрева экономики, когда кредитов будет слишком много, а ВВП будет разгоняться очень быстро. Все это может привести к ослаблению курса белорусского рубля.

Также одновременно с ростом объема выданных потребительских кредитов может увеличиться вероятность неплатежей, когда люди не смогут обслуживать взятые кредиты.

– Если экономика вдруг ляжет, то у многих людей начнутся проблемы с выплатой кредитов, – подчеркивает Владимир Тарасов.


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора