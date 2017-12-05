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Синоптики обещают снег в Минске на Новый год

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  • 5.12.2017, 12:23
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По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Минске пойдет снег.

Если верить Gismeteo.by, декабрь будет теплым, а с 30 на 31 декабря планируется –14 градусов мороза, пишет the-village.me.

Температура воздуха в первую неделю декабря уже на несколько градусов выше нормы. В целом, в этом месяце погода будет в среднем на градус теплее обычных показателей. Как рассказала relax.by замначальника службы метеопрогнозов Гидромета Светлана Рыбакова, на этой неделе в Минске ожидаются мокрый снег и дождь с небольшим морозцем по ночам. Всю неделю днем будет около нуля, в некоторые дни — около +5, а по ночам до –6.


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