Владимир Некляев: Хожу по городу с «тревожным чемоданчиком» 7 5.12.2017, 12:31

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Владимир Некляев

Один из лидеров БНК считает, что на беспредел властей нужно обращать внимание.

Поэт и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев рассказал «Народной Воле», почему он ходит по городу с «тревожным чемоданчиком».

Как стало известно, Минский городской суд оставил в силе решение Ленинского районного суда по «делу Некляева» - 10 суток административного ареста.

1 ноября в Ленинском районном суде Минска поэта и политика Владимира Некляева приговорили к 10 суткам административного ареста за слова «Если есть воля защищать свои права, то надо выходить и защищать», сказанные им 16 октября в эфире телеканала «Белсат» об акции Марш возмущенных белорусов 2.0, в которой Некляев не участвовал:

- Сразу после суда меня не отправили на «сутки», поэтому сейчас хожу и жду, когда схватят и бросят за решетку, - рассказывает Владимир Некляев. - Ведь, по-видимому, ничего другого от них не дождешься. Хотя сейчас я собираюсь подавать апелляцию в Верховный суд. И не столько в надежде на то, что решения предыдущих инстанций отменят, сколько, чтобы показать, что в нашей стране людей осуждают уже за публичное слова и за гражданскую позицию. Это становится в Беларуси привычным явлением. Если этому никак не противостоять и не привлекать внимание к такому беспределу, то тогда нас ждет просто парализация всякой общественной жизни.

- Когда и вас могут, как вы говорите, «скрутить»?

- В любой момент, нет никаких сроков. Это создает дискомфорт для меня, а власти ожидают удобный момент, когда человека можно бросить за решетку. Поэтому к такой ситуации я подготовлен, и жду ее ежедневно. На днях был в посольстве Нидерландов, и посол очень удивился, что я пришел туда в «лохмотьях». А хожу по городу и на самом деле в «тюремной» одежде, так как не знаешь, дойдешь ли сегодня домой. И при мне постоянно находится сумка с вещами, которые понадобятся на «сутках».

- Такой своеобразный «тревожный чемоданчик»?

- Именно так. В сумке - предметы гигиены, станок для бритья, лекарства, на мне - соответствующая одежда. Ведь если тебя отправят за решетку в белой рубашке с галстуком, то это не самое удобная одежда, в которой можно лежать на нарах. В прошлый раз забрали в Центр изоляции правонарушителей без лекарств, и я там чуть не скончался. Так что не хочется повторения истории.